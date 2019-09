Der ungeliebte Gelbe Sack, der mal an der Straße liegen bleibt und wegen seiner mangelhaften Qualität schnell zerfleddert, soll zum 1. Januar 2021 Geschichte sein. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat am Dienstagabend beschlossen, zu diesem Datum die Gelbe Tonne einzuführen, die den Sack ersetzt und einmal monatlich geleert werden soll. In der kommenden Woche muss der Rat der Stadt den Beschluss noch absegnen.

„ Wir haben in den vergangenen 27 Jahren keine einzige Verpackung vermieden. Wir haben in den vergangenen 27 Jahren keine einzige Verpackung vermieden. “ Andreas Meschede, AWG

Der Wechsel fußt auf dem neuen Verpackungsgesetz, das seit Januar 2019 in Kraft ist, erklärte Andreas Meschede von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG) in der Sitzung. Zuständig ist aber auch dann nicht die AWG – und auch nicht die Stadt Sendenhorst, sondern weiter eines der privaten Unternehmen aus dem Pool der „Dualen Systeme“. Diese seien ursprünglich gegründet worden, so Meschede, um das Aufkommen von Leichtverpackungen zu reduzieren. Das sei aber gescheitert. „Wir haben in den vergangenen 27 Jahren keine einzige Verpackung vermieden“, erklärte der Fachmann. Vielleicht könne das ja jetzt mit der Einführung des festen Gefäßes erreicht werden.

Keine Mehrkosten für Verbraucher

Für die Verbraucher ergeben sich auf der Kostenseite keine Veränderungen. Die Mehrkosten hätten die privaten Entsorger zu tragen, mit denen noch Vereinbarungen ausgehandelt werden müssten. Welches Unternehmen dann die Tonne vor die Tür stellt und leert, ist noch offen. Ob auch tatsächlich das drin ist, was hinein darf, werde kontrolliert. Bei „verstecktem“ Restmüll bleibt sie ungeleert stehen, erklärte Meschede.