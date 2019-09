„Heute ist ein Tag, ein besonders schöner Tag, an dem hoffentlich viele Kinder und Gewachsene auf der ganzen Welt auf die Straße gehen“, begrüßte Brigitte Denker vom Team des Sozial-Zentrums „Fels“ die kleinen und großen Besucher auf der Wiemhove. „Wir gehen heute mit Schildern, Blumen und Rasseln auf die Straße und machen Radau“, versprach Brigitte Denker.

An die Erwachsenen gerichtet mahnte Heinz Wenker : „Wir alle, alle zusammen verbrauchen mehr als zweieinhalb mal so viel Energie und Lebensmittel, wie unsere Mutter Erde für uns vorsieht – das machen wir auf Kosten von anderen auf dieser Erde und auf Kosten unserer nachfolgenden Generationen.“ Mit Blick in die Zukunft appellierte der SZ-ler: „Wir können umkehren – jeder kann nachdenken, wie es auch anders gehen könnte.“

In Begleitung von Gitarre und Akkordeon stimmten die Demonstranten ein Lied an: „Unsere Erde hat Probleme, es ist Zeit etwas zu tun.“ Und auch der internationale „Klimasong“, der an diesem Tag weltweit gesungen wurde, kam zum Zug, bevor sich Klein und Groß zum Protestmarsch formierten. Die Polizei sorgte dafür, dass die Demonstranten sicher durch die Straßen kamen und stoppte den Verkehr.

Angeführt von Kindern erreichte der Protestmarsch das Sozial-Zentrum „Fels“, in dem im Anschluss die Ausstellung „Wie der Klimawandel die Welt verändert“ eröffnet wurde. In den nächsten Tagen erwarten die Besucher des SZ nicht nur eine informative und anschauliche Ausstellung, sondern auch Aktionen, Workshops und Vorträge, die sich dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Das Programm hält dabei Angebote für Kinder und Erwachsene bereit.

Heute findet im Sozial-Zentrum die „Offene Werkstatt für nachhaltige Ideen“ statt. Maike Denker stellt Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren in dieser Werkstatt nachhaltige Spielideen vor.