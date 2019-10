Die Stadt Sendenhorst lobt den Sendenhorster Heimat-Preis aus. Mit dem Preis soll das ehrenamtliche lokale Engagement von Vereinen und Initiativen zum Thema „Heimat“ in den Ortsteilen Sendenhorst und Albersloh gefördert werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Ausgezeichnet werden Projekte und Maßnahmen, die zur Stiftung, Stärkung und zum Erhalt lokaler Identität beitragen und/oder die generationenübergreifend Kinder und Jugendliche für das Thema Heimat begeistern.

Der Heimat-Preis ist eine von insgesamt fünf Förderungsmöglichkeiten aus dem Landesprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“. Für die erstmalige Vergabe des Sendenhorster Heimat-Preises steht der Stadt eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 5000 Euro für das Jahr 2019 zur Verfügung.

Bewerbungen oder Vorschläge für Preisträger sind schriftlich – unter Angabe des Kandidaten und der Gründe, warum eine Auszeichnung erfolgen sollte – an die Stadt Sendenhorst, SG 41 - Familien, Kultur und Weiterbildung, Kirchstraße 1, 48324 Sendenhorst oder per E-Mail an baecker@sendenhorst.de zu richten. Nähere Informationen zur Auslobung des Sendenhorster Heimat-Preises können außerdem unter ✆ 0 25 26 / 303 112 erfragt werden.

Mit der Auslobung eines Heimat-Preises in den Kommunen will das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen das Engagement derjenigen Menschen wertschätzen, „die ihre Heimat jeden Tag, im Großen wie im Kleinen, gestalten“. Es gebe in den NRW-Kommunen viele herausragende Projekte, Initiativen, Organisationen, Heimatvereine- und verbände, die zeigten, wie in NRW „geheimatet“ wird.