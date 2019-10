Zur Person: Markus Hartmann

Markus Hartmann ist gebürtiger Sendenhorster und lebt heute noch in der Stadt. Er wurde 1974 geboren, ist verheiratet mit seiner Frau Alexandra und Vater dreier Kinder im Alter von zehn bis 15 Jahren. Er ist ausgebildeter Diplom-Ingenieur (Chemie) und Technischer Betriebswirt. Nach sieben Jahren bei der VEKA AG arbeitet er seit 2007 bei Evonik Resource Efficiency in Marl. Er ist seit 1996 Mitglied der CDU in den Vorständen von Ortsunion, Stadtverband und Kreis. Von 2004 bis 2008 war er Mitglied des Rates der Stad Sendenhorst. Seine Hobbys sind nach eigenen Angaben Karneval, Kegeln, Karten spielen, Urlaub in Nord-Holland, die Johannisbruderschaft und Walking.