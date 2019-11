Glasklares Votum für Markus Hartmann

Mit überwältigender Mehrheit schickt der CDU-Stadtverband Sendenhorst-Albersloh Markus Hartmann in das Rennen um das Bürgermeisteramt im kommenden Jahr. Mit nur einer Gegenstimme wurde der gebürtige 45-jährige Sendenhorster von der Versammlung nominiert.

Landrat Dr. Olaf Gericke , der am Montagabend bei der Versammlung im Landhotel Bartmann als Wahlleiter fungierte, sprach nach der Wahl nicht nur dem Kandidaten seine Glückwünsche aus. Er gratulierte auch der Findungskommission um den Stadtverbandsvorsitzenden Henning Rehbaum zu seiner Arbeit. „Einen Kandidaten zu küren, ist ein ziemliche Aufwand, wenn nach so langer Zeit, der Staffelstab übergeben werden soll. Dann muss eine Person gefunden werden, die führen kann und Visionen hat. Das ist Ihnen hier mit Diskretion und viel Arbeit gelungen“, so Gericke.

Zuvor hatte sich Markus Hartmann der Versammlung vorgestellt, der er aber längst kein Unbekannter gewesen sei dürfte. Denn Hartmann ist nicht nur gebürtiger Sendenhorster („Ich bin einer der Letzten, die 1974 noch im St.-Josef-Stift geboren wurden“), er kann auch schon auf eine aktive Zeit in der Sendenhorster Ortsunion zurückblicken. 18 Jahre arbeitete er im CDU-Vorstand mit und war von 2004 bis 2008 auch schon Ratsmitglied. Aus beruflichen Gründen hatte der Diplom Chemie Ingenieur und Technische Betriebswirt diese Aufgaben aber zunächst ruhen lassen.

In seiner Bewerbungsrede schlug Markus Hartmann auch gleich einige thematische Pflöcke ein. „Es geht uns momentan gut in Sendenhorst. Aber es müssen in Zukunft viele weitere Entscheidungen getroffen werden“, fasste er zusammen. „Berthold Streffing hat gute Arbeit geleistet, aber sicher auch noch etwas übrig gelassen“, dankte Hartmann seinem Vorgänger bei dieser Gelegenheit, für dessen Arbeit. Ein Dank, den übrigens auch Henning Rehbaum, Dr. Olaf Gericke und der Sprecher der Bürgermeister im Kreis Warendorf, Karl-Uwe Strotmann uneingeschränkt formuliert hatten. Markus Hartmann möchte an diese Arbeit anknüpfen, mit anpacken und vieles mit dem neu gewählten Rat umsetzen.

Als Betriebswirt will er ein besonderes Augenmerk auf die Wirtschaft in beiden Ortsteilen legen. „Ich werde mich um einen extrem engen Draht zu den Gewerbetreibenden bemühen. Außerdem müssen wir weitere Gewerbeflächen entwickeln“, so Hartmann. Auch im Bereich „Wohnen“ sieht der Kandidat die Notwendigkeit, tätig zu werden und Baugebiete zu erschließen.

Das Ehrenamt ist für Markus Hartmann ein weiteres Schwerpunktthema. „Das ist der Kit, der die Gesellschaft zusammenhält. Und diesen Zusammenhalt müssen wir sicherstellen. Ich möchte alle Vereine kennenlernen“, so Hartmann, der erklärte jüngst auch gleich in den Bürgerschützenverein Albersloh eingetreten zu sein.

Weiter soll das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen. Und schließlich werde die „Mobilität“ ein zentrales Thema in seiner Arbeit sein. Dabei möchte er nicht nur auf die WLE-Entwicklung schauen, sondern auch auch die innerörtliche Mobilität gestalten.

Vor dieser ganz neuen Aufgabe als Quereinsteiger in die Verwaltung macht sich Markus Hartmann übrigens nicht Bange. Er habe rund 1500 Jahre Gesamterfahrung in Person der Verwaltungsmitarbeiter, auf die er zurückgreifen könne. Außerdem sei er aus beruflicher Erfahrung daran gewöhnt, in relativ regelmäßigen Abständen mit neuen Aufgaben betraut zu werden. „Ich werde mich intensiv vorbereiten und mache mir darüber keine Sorgen.“

Als nächstes wird die CDU ein Wahlkampfteam bilden und die Ratskandidaten nominieren, schilderte Henning Rehbaum das weitere Prozedere. „Und dann geht es raus auf die Straße ins Gespräch mit den Bürgern.“