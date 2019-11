Sie wohnt nicht in Albersloh, ist aber trotzdem dem Heimatverein Albersloh beigetreten. Claudia Schulze Umgrove lebt seit zehn Jahren in Everswinkel. Allerdings ist sie im Wersedorf aufgewachsen und fühlt sich dort immer noch verwurzelt. „Mir war es ein echtes Anliegen, dem Heimatverein beizutreten“, sagt Claudia Schulze Umgrove, geborene Moss.

Den Heimatverein freut es, dass er weiter wächst. Das Martinsfest auf der Wiemhove nutzten gleich mehrere Besucher, um einen Mitgliedsantrag auszufüllen. Darunter auch Claudia Schulze Umgrove, die das Glück hatte, als 600. Mitglied beizutreten.

Umgrove wurde für ihren Beitritt mit einem schönen Preis belohnt: Karten für das plattdeutsche Theaterstück. „Da freue ich mich drüber“, sagt die Gewinnerin und erklärt ihre Beweggründe, als Everswinklerin dem Albersloher Heimatverein beigetreten zu sein: „Zum einen möchte ich so die Arbeit und den Einsatz des Heimatvereins unterstützten und zum anderen Kontakt halten und mitbekommen, was hier so los ist.“

Und dass in Albersloh eine Menge los ist, davon wusste Martin Pälmke als Vorsitzender des Heimatvereins zu berichten: „Am 29. August 2020 feiern wir unser 25-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest – das sollte man sich unbedingt schon mal merken.“ Im großen Festzelt soll mit dem ganzen Dorf gefeiert werden. Doch bis dahin fließt noch eine Menge Wasser durch die Werse. Und deshalb lädt der Heimatverein auch zu anderen Veranstaltungen ein. Zum einen zum plattdeutschen Theater, das mit seiner ersten Aufführung am 1. Dezember beginnt.

Zum anderen findet in diesem Jahr auch noch das beliebte Singen im Rudel statt. „Wer gerne singt, sollte am 22. Dezember um 16 Uhr ins Ludgerushaus auf der Wiemhove kommen“, lädt der Vorsitzende des Heimatvereins ein.