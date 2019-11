Das Team der „Tafel“ in Sendenhorst saß in der Klemme – in einer technischen Klemme. Um ihren Kunden frische Waren anbieten zu können, muss auch diese Hilfsorganisation Vorschriften einhalten. Dazu gehört auch, dass Kühlketten nicht unterbrochen werden dürfen. Dafür verfügte das Team in Sendenhorst bislang über ein Kühlfahrzeug. Doch das ist seit einiger Zeit defekt. Und für die Reparatur fehlte das Geld.

Davon erfuhr nun Peter Geschermann, Provinzial-Geschäftsstellenleiter in Sendenhorst. Er wandte sich an den Mitarbeiterverein „Provinzialer helfen“. Der Verein mit über 700 Mitgliedern aus Beschäftigten des Innen- und Außendienstes unterstützt mit den Mitgliederbeiträgen neben vielen anderen gemeinnützigen und sozialen Projekten vor allem „Tafeln“ in der Region, erklärt Geschermann. Mit einer Spende über 5000 Euro ermöglicht der Verein nun, dass das Kühlfahrzeug repariert werden kann.

„Soziales Engagement gehört für uns Provinzialer zum Selbstverständnis“, erklärt Michael Eßer vom Vereinsvorstand. Jedes Jahr spenden wir an zwölf Tafeln in Westfalen, deren Arbeit von unschätzbarem Wert für unsere Bevölkerung ist. Wir bewundern den Einsatz der vielen Ehrenamtlichen und hoffen, hier mit unserer Spende den dringend benötigten Kühlwagen möglichst schnell wieder flott machen zu können.“

Die Ausgabestelle der „Tafel“ an der Hoetmarer Straße, gehört zur „Tafel Ennigerloh“. 40 bis 50 Helfer teilen sich die Arbeit in der Ausgabestelle, die viele Bedürftige in Sendenhorst versorgt.