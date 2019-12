„Klimaschutz fängt unten an“: Diese Aussage blieb Innogy-Kommunalmanager Manfred Rickhoff beim Lesen der Zeitung im Kopf. Und sie bestätigte ihn darin, weiterhin im Rahmen des Klimaschutzpreises Projekte zum Thema Umweltschutz zu würdigen. Auch in diesem Jahr verlieh Rickhoff in Kooperation mit der Stadt Urkunden und Preisgelder für drei Umweltschutzprojekte, und zwar am frühen Mittwochabend im Kommunalforum.

Naturschutz steht im Fokus

Das Preisgeld in Höhe von 1100 Euro wurde auf drei Kindertagesstätten aufgeteilt, deren Projekte thematisch völlig unterschiedlich waren, aber laut Umweltamtsleiter Wolfgang Huth „alle die Bedeutung der Umwelt und Natur im Fokus“ hatten.

Den zweiten Platz mit einem Preisgeld von jeweils 300 Euro belegten die Kitas St. Johannes und St. Marien aus Sendenhorst. Die Kita St. Johannes hatte sich mit den heimischen Singvögeln beschäftigt. Die Einrichtung wollte verschiedene Vogelarten gemeinsam mit den Kindern kennen, schätzen und schützen lernen. So hatten sie Steckbriefe zu den verschiedenen Arten angefertigt, Vögel im Großformat gebastelt und damit eine Collage gestaltet. Zudem lernten die Kinder die verschiedenen Lieder der Vögel kennen und studierten das Lied „Vogelhochzeit“ ein. Sobald die Erzieherinnen sich mit den Kindern in der Natur befanden, hielten alle immer Ausschau nach Vogelnestern, von denen sie „weniger als erwartet“ entdeckten. Ziel des Projektes war es, die Kinder zu lehren „der Natur ein Freund und Helfer zu sein“, erklärten die Erzieherinnen am Mittwoch.

Blumenwiese für Bienen

Die Kita St. Marien gewann das Preisgeld von 300 Euro für den geteilten zweiten Platz mit ihrem Projekt „Rettet die Bienen!“. Dabei hatten die Teilnehmer sich zunächst diese Fragen gestellt: „Was ist überhaupt eine Biene? Und wozu brauchen wir sie?“. Um diese Fragen zu beantworten, hatten sie sich in der Bücherei informiert und den Imker Helmut Jarosch besucht. Abschließend hatten sie eine Blumenwiese für die Bienen angelegt, und mit Ende des Projektes konnten „alle 80 Kinder den Bienentanz aufführen“, so die Erzieherinnen.

Einkaufstipps für Eltern

Besonders freute sich Umweltamtsleiter Wolfgang Huth, den ersten Platz und das Preisgeld von 500 Euro an die im Jahr 2017 neu gegründete Kita Kohkamp in Albersloh verleihen zu dürfen. Dort hatten sich Erzieher und Kinder mit dem Thema „Müllvermeidung im Supermarkt“ beschäftigt. Im Fokus hatte dabei jedoch nicht nur das Vermeiden von Plastikverpackungen beim Einkauf gestanden, sondern auch, wie die Umwelt beim Weg zum Supermarkt geschont werden kann. Dazu hatten sie einen Supermarkt besucht, ein Plakat mit den wichtigsten Informationen angefertigt und dieses auch vorgestellt. Die Eltern hatten einen Infozettel mit Tipps zum „umweltschonenden Einkaufen“ erhalten.