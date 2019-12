„Ein Jahr lang volles Programm“, lautet einer der Leitsätze, die sich die Organisatoren zum 850. Geburtstag des Dorfes auf die Fahne, beziehungsweise auf die schon zum Teil gedruckten Plakate geschrieben haben. Viele Ideen, wie man das Festjahr attraktiv gestalten kann, wurden schon gesammelt. Weitere werden noch gesucht und kommen hinzu. Das wurde bei der zweiten Informationsveranstaltung des Heimatvereins deutlich, zu der die Gruppen und Vereine aus dem Dorf eingeladen waren.

Am 3. Januar geht’s los

Martin Pälmke informierte über den aktuellen Stand der Planungen zum Jubiläumsjahr, das am 3. Januar 2021 mit einem Jubiläumsauftakt beginnen soll. Weiter soll am 6. März ein Frauenmahl stattfinden, und am ersten Maiwochenende wird im Festzelt groß gefeiert.

Feste der Landwirte und der Gemeinde

Eine Sportwoche, ein Wochenende der Landwirtschaft, ein Gemeindefest und weitere Highlights sind terminlich bereits vorgemerkt und können auf der Internetseite www.850-Jahre-Albersloh.de eingesehen werden.

Weitere Aktionen wurden während der Veranstaltung gesammelt und sollen ebenfalls zeitnah auf der Homepage erscheinen. Dort kann man sich zudem das Logo zum Fest anschauen.

„Es werden noch Helfer und Organisatoren gesucht, die sich an der Gestaltung des Jubiläumsjahres oder einzelner Aktionen beteiligen wollen“, lädt das Organisationsteam ein, das ebenfalls über die Homepage kontaktiert werden kann. „Wir stehen aber auch persönlich als Kontaktpersonen zur Verfügung“, ergänzt das Team, das auf weitere Unterstützung baut.