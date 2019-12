Sechs Jungs im besten Alter

Ein bisschen ist der Name Programm, denn die sechs Männer treffen sich regelmäßig zum Musikmachen auf einem Hof in der Drensteinfurter Bauerschaft Rieth. Den alten Stewwerter Flurnamen haben sie modernisiert. Und so heißt die Band, die ansonsten wenig mit Drensteinfurt zu tun hat, nun „REED“, wobei das zweite „E“ im Logo umgedreht ist, was aber in einer normalen Grundschrift im Text nicht darstellbar ist.

Von den sechs Jungs, die in der Scheune jede Menge Krach machen, stammen vier aus Sendenhorst, einer aus Albersloh (Ulrich Detzner), und der Keyboarder Wilfried Zimmermann wohnt in Hamm-Bockum. Und sie sind im besten Alter, wie man so sagt, wenn Männer zumindest ein wenig in die Jahre gekommen sind. Der Senior ist um die 70, und das „Küken“ der Band steht mit 45 in der Mitte des Lebens. Die sechs Freunde haben – musikalisch gesehen – einiges gemeinsam: Sie sind keine Profis, sie machen alle seit ewigen Zeiten Musik – und sie haben, wie es sich für ordentliche Familienväter gehört, alle eine lange Familienpause an den Instrumenten eingelegt.

Das mit dem Nicht-Profi-Sein ist Oliver Kortendieck , die wie Klaus Bauer, Tobias Becker und Harald Menzel in Sendenhorst lebt, besonders wichtig. „Wir wollen das nicht zu hoch hängen und da nicht unnötig etwa hineininterpretieren“, steht der Sänger und Frontman wie seine Kumpel diesbezüglich dafür, „den Ball flachzuhalten“, wie der Sendenhorster, der neben seiner Stimme die Gitarre einbringt, es ausdrückt. „Wir sind weit weg von Profis.“

Aber sie sind Musiker aus Leidenschaft. „Einmal Mucker, immer Mucker“, sagt Kortendieck – schließlich könne man ein Instrument nicht verlernen, und jeder von ihnen habe weiter für sich selber in die Saiten gegriffen. „Die Leidenschaft war immer da.“ Aber eben nicht die Zeit – oder auch die Muße, in einer Band ordentlich Gas zu geben, wenn zu Hause hungrige Mäuler gestopft oder zum Kindergarten gebracht werden mussten. Und so haben die Jungs regelmäßig miteinander telefoniert, aber nicht musiziert.

Ein „Chef“ gibt es bei „REED“ nicht. „Jeder kann sich jederzeit einbringen und verwirklichen“, erzählt Kortendieck, der auch für die Texte zuständig ist und die Songs vorbereitet.

Das Comeback gab’s, vor einem Jahr, nachdem es einige der Musiker im früheren Leben schon mal in anderen Konstellationen und unter anderem Namen haben ordentlich krachen lassen. „Family and Friends“ hieß der Gig in der „Titanic“, von dem Oliver Kortendieck heute immer noch schwärmt. Die Bude war voll, „und es hat richtig Spaß gemacht – eine tolle Party“, blickt der Leadsänger zurück. Und so freut er sich schon auf den 25. Januar.

Dann gibt’s im ehemaligen Bahnhof die Fortsetzung. Dann gibt’s wieder Rock, Funk und eine Prise Blues auf die Ohren. Die Songs sind etwa zur Hälfte gecovert und zur anderen aus der eigenen Feder, erzählt Kortendieck.

Profit wollen die selbsterklärten Nicht-Profis nicht machen. Sondern bei den Konzerten – wie im Sommer in Drensteinfurt – finanziell das einfahren, was sie für Anlage und Co. ausgeben müssen. Und das seien dann schon mal 500 bis 600 Euro.

Beruflich sind die sechs Männer in allen möglichen Sparten unterwegs – als Kaufleute, Handwerker und Techniker. Senior Wilfried Zimmermann ist in Pension.

► Das Konzert am Samstag, 25. Januar, in der „Titanic“ beginnt um 21 Uhr. Der Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.