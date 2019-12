Volles Haus und beste Stimmung

Angesichts fast frühlinghafter Temperaturen fällt es nicht unbedingt leicht, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Wohl dem, der sich am Sonntag auf den Weg zum „Singen im Rudel“ machte, zu dem der Albersloher Heimatverein bereits zum dritten Mal ins Ludgerushaus eingeladen hatte. Ob Groß oder Klein: Gemeinsam sang man sich in eben jene Stimmung, die wohl als Vorfreude auf das Weihnachtsfest bezeichnet werden kann.

„Alle Jahre wieder“

Auf die gesangliche Unterstützung zweier Männer musste an diesem Nachmittag allerdings verzichtet werden. Zum einen auf die von Martin Pälmke, der als Vorsitzender des Heimatvereins die vielen Sänger nur mit kratziger Stimme begrüßen konnte: „Ich könnte heute besser in einer Rockband mitsingen.“ Und auf die von Pfarrer Clemens Lübbers , dessen Stimmbänder noch immer angeschlagen sind. Allerdings hatte sich der Geistliche gerne bereiterklärt, die beiden Akkordeonspielerinnen Beate Terbaum und Kirsten Rehbaum auf dem Flügel zu begleiten. Ihnen zur Seite stand auch Henning Rehbaum, der die Weihnachtslieder anstimmte und die Liedfolge moderierte. „Schneeflöckchen, weiß Röckchen“, „Alle Jahre wieder“ und „Leise rieselt der Schnee“ – oder wie Pfarrer Lübbers flüsternd und hinter vorgehaltener Hand verriet: „Leise pieselt das Reh“ – wurden von den Sängern aller Generationen gleichermaßen gerne gesungen. „In der Weihnachtsbäckerei“ erwiesen sich besonders die Kinder als textsicher.

Glühwein und Plätzchen

Doch es wurde nicht nur gesungen. Glühwein, Säfte, Plätzchen und Plausch sorgten drinnen für gute Unterhaltung und eine Feuerschale draußen für warme Hände.

Für das gute Gelingen der Veranstaltung bedankte sich Martin Pälmke bei den vielen Helfern, die im Hintergrund dafür gesorgt hatten, dass auch das dritte „Singen im Rudel“ ein voller Erfolg werden sollte. Nach der Veranstaltung wurde nicht nur der Wunsch nach Wiederholung laut, sondern auch ein „Hallelujah“, das als Zugabe mit Inbrunst gesungen wurde.