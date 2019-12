Das „Weib“ an der Orgel

Seit mittlerweile 50 Jahren wird die nun überarbeitete Orgel in der Ludgerus-Kirche schon bespielt. An ihrer Stelle stand zuvor eine andere Orgel, deren Pfeifen im Zuge des Umbaus der Pfarrkirche erst kürzlich gewinnbringend versteigert worden waren. Eine von ihnen hat Theo Rüschoff ergattern können. Er hat einen besonderen Bezug zur ehemaligen Orgel: „Meine Mutter hat auf ihr gespielt“.

Eigentlich nichts Besonderes, möchte man meinen, doch in früheren Zeiten war es wohl die Ausnahme, dass Frauen Kirchenmusik machten. An solche Zeiten erinnert sich Theo Rüschoff nur zu gut und zitiert ein Schild, das über dem Aufgang zur Orgelempore in Albersloh hing: „Jugendlichen unter 21 Jahren sowie sämtlichem Weibsvolk schlechthin ist der Zutritt zur Empore untersagt!“

Doch während der Kriegszeit war der damalige Küster Bernhard Hamels eingezogen worden, und die Orgel blieb stumm. Antonia Franzen , deren Vorfahren Orgelbauer waren und die vom Münsteraner Musikdirektor Schilling in Musik und Orgelspiel unterrichtet worden war, erhielt eine Ausnahmegenehmigung: das Domvikariat übertrug ihr kommissarisch die freigewordene Organistenstelle.

Beim damaligen Pastor Spee stieß das nicht auf Gegenliebe. Lautstark predigte er von der Kanzel: „Das Weib hat in der Kirche zu schweigen.“ Theo Rüschoff erzählt: „Da hat meine Mutter die Konsequenzen gezogen und die Rolllade über das Manual geklappt.“

Daraufhin hatte der Pastor den Kaplan und männliches Lehrpersonal an die Orgel zitiert. Doch denen sollte es ohrenscheinlich an Musikalität mangeln. „Dat hört sik an, äs wenn ne Koh in‘n Emmer shit“, habe Antonia Franzen geurteilt und durfte sich wieder an die Orgel setzen.

Auch zum Üben weltlicher Lieder habe sich Toni Franzen häufig auf den Weg in die Ludgerus-Kirche gemacht, denn in ihrem Kötterhaus stand kein Klavier. Ganz zum Unmut Pastor Spees: „Toni, mi häbbt’se vertellt, dat ji allerwelts Leeder up de Üörgel spiellt.“ Darauf habe die Organistin gekontert: „Owwer Pastor, dat häbb ik nich wietten, dat se so unmusekalisch sint. Ik häbb imme dach, weil se so lang nix säggt hätt, dat se do aok gefallen an härren.“

Die Orgelbühne war es auch, auf der Toni Franzen ihren Ehemann Bernhard Rüschhoff kennen lernte, der als Kalkant beziehungsweise Bälgetreter dem Orgelinstrument Luft zuführte und mehrfach gebeten habe:

„Toni, spiäl nich dat Leed ,Großer Gott, wir loben Dich`, dat trekt toviäl Lucht.“

Kartenspielen bei langen Predigten

Auf der Empore der Ludgerus-Kirche sollte es auch Jahre später interessant bleiben. Dort wurde nicht nur die Orgel, sondern hier und da auch Karten gespielt. „Pfarrer Hüls war dafür bekannt, seine Predigten in die Länge zu ziehen – wenn die Leute anfingen mit den Füßen zu scharren, fing er die Predigt einfach nochmal von vorne an“, erzählt Theo Rüschoff aus seiner Jugendzeit.

So sei die Aufmerksamkeit der Schäflein auf der Empore schnell verflogen. „Es wurden Sticken gezogen – wer den kürzeren zog, musste nach dem Hochamt die erste Runde bei Tönne Kordt ausgeben“, weiß der Albersloher, der gerngesehener Gast auf der Empore war. Nach dem Anbau der Kirche im Jahr 1962 war ausreichend Platz, und die Gottesdienstbesucher räumten die Empore.

Im Jahr 1969 wich dann auch die alte Orgel der neuen, die heute von Organistinnen und Organisten gleichermaßen bespielt werden kann.