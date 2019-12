Eine Tiefgarage, eine Apotheke und eine physiotherapeutische Praxis im Erdgeschoss sowie mehrere Wohnungen in den Obergeschossen: Die Pläne für den Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte „Brauhaus“ lagen bereits vor einigen Jahren fix und fertig auf dem Tisch. Nach einigen planerischen und bautechnischen Problemen – das Grundstück grenzt unmittelbar an die Schlossgräfte – wurde es jedoch merklich still auf dem eingezäunten Areal gegenüber der Alten Post.

Das könnte sich nun im kommenden Jahr ändern. Wie Rainer Freitag vom Freckenhorster Bauunternehmen „Künnemeyer und Freitag“ auf WN-Anfrage bestätigte, hat seine Gesellschaft die rund 1000 Quadratmeter große Fläche in sogenannter „Eins-A-Lage“ vom bisherigen Eigentümer erworben, um sie nun einer neuen Nutzung zuzuführen. Wie diese aussehen wird? Das wollte Rainer Freitag zwar noch nicht im Detail umreißen, dem zuletzt vor allem von der Politik geäußerten Wunschgedanken erteilte er jedoch gleich eine deutliche Absage. „Wir sind keine Gastronomen“, erklärte der Gesellschafter, dass die Ansiedlung eines Restaurants oder vorzugsweise sogar eines Hotels für ihn kein Thema ist. „Man muss das machen, was man kann“, betonte Freitag. Und das sei im Falle seines Unternehmens nun einmal die Schaffung hochwertigen Wohnraums in Massivbauweise. Wie dieser an der Mühlenstraße einmal aussehen könnte, wird das Unternehmen voraussichtlich ab Frühjahr an anderer Stelle in Drensteinfurt zeigen. Die ehemalige Gaststätte „Kayserhof“ an der Bürener Straße hatte die Freckenhorster Baugesellschaft nämlich gleichfalls erworben. Dort, wo einst die mittlerweile ebenfalls abgerissene Traditionsgaststätte stand, soll in wenigen Monaten mit dem Bau eines sechs Wohneinheiten umfassenden Mehrfamilienhauses begonnen werden. Die Vermarktung der Eigentumswohnungen liegt in den Händen der Volksbank und hat bereits begonnen.

Was das ehemalige „Brauhaus“ und spätere „Rodeo“ betrifft, so hofft Rainer Freitag, in drei oder vier Monaten erste Pläne präsentieren zu können. Im Vorfeld sollen zunächst konkrete Gespräche mit der Stadt und den Genehmigungsbehörden geführt werden, um den Rahmen des Machbaren abzustecken.

Fest steht für Rainer Freitag derweil schon eins: „Da kommt etwas Vernünftiges hin“, verspricht der Unternehmer eine auch städtebaulich attraktive Lösung – wenn auch aller Wahrscheinlichkeit nach ohne die von Stadt und Politik angestrebte gewerbliche Nutzung. Denn schließlich, so Freitag, zeigten die bereits zahlreichen Leerstände in der Innenstadt, dass Geschäftsflächen im Gegensatz zu Wohnraum offensichtlich kaum gefragt seien.