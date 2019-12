Gute Laune nach knallharter Arbeit

Schon das Original „Ein Sommernachtstraum“ von Shakespeare ist eine Komödie. Wenn diese dann von einem wahren Meister wie Hannes Demming ins Plattdeutsche übersetzt und von einem Ensemble aufgeführt wird, das diese Mundart wirklich liebt, dann kann dabei nur ein Theaterstück herauskommen, das viel Vergnügen bereitet. So jedenfalls vermitteln es Ludwig Schmülling und Eva Maria Lüring , denen die Verbundenheit zur plattdeutschen Sprache bei jedem Satz über ihr Hobby anzumerken ist.

„Der Ludwig ist ja sogar Muttersprachler“, schmunzelt Eva Maria Lüring. Sie selbst sei in der Sendenhorster Landjugend mit diesem Dialekt in Kontakt gekommen und habe das Plattdeutsche quasi über das Textlernen für Theaterstücke gelernt. Wenn es die Zeit hergibt, ist Eva Maria Lüring im Sendenhorster Ensemble „Dröget Schnüffelken“ aktiv. Auch Ludwig Schmülling ist dort Mitglied, aber eher passiv. „Ich habe für die Gruppe einmal einen Text übersetzt und bin dann auch Mitglied geworden.“ Derzeit allerdings ist die Zeit der beiden für ein Engagement in Sendenhorst sehr begrenzt, denn zurzeit gehören sie zum Ensemble der Niederdeutschen Bühne in Münster, das den oben erwähnten „Midsummernachtsdraum“ aufführt. Lüring spielt die Amazonenkönigin „Hippolyta“, Schmülling den Kesselflicker Thomas Snuut, der im Stück vor allem eine Wand spielt. „Aber eine hervorragende Wand“, lacht Eva Maria Lüring.

Das Ensemble der Niederdeutschen Bühne feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen und war im Jahr 2018 auf der Suche nach Verstärkung. Daher fragte dessen Vorsitzende Elisabeth Georges beim Vorsitzenden des Plattdeutschen Krinks des Sendenhorster Heimatvereins, Josef Strohbücker, an, ob er nicht jemanden wüsste. So kam der Kontakt für Eva Maria Lüring zustande. Auch für Ludwig Schmülling betätigte sich Strohbücker als Türöffner. „Ich habe in einem Gespräch mal nebenbei gesagt: So‘n Öhm, das könnte ich wohl auch.“ Das habe er aber schon lange wieder vergessen gehabt, als er einen Anruf und die Einladung zu einer Leseprobe erhielt.

Seither reihten sich unendlich viele Probentermine aneinander, wie das dicke Projektbuch, das Ludwig Schmülling durchblättert, beweist. „Das ist manchmal knallharte Arbeit“, berichtet er von der professionellen und detaillierten Probenarbeit des Ensembles, das eine Sparte des münsterischen Theaters bildet und bei seiner Arbeit auch von der Infrastruktur des „Kleinen Hauses“ profitieren kann. „Da ist nichts dem Zufall überlassen“, erzählt Eva Maria Lüring davon, dass vom Bühnenbild bis zur letzten Haarsträhne in der Maske alles ganz exakt sein muss. Dass sie in ihrer Rolle „nur“ drei Sätze zu sprechen habe, sei da schon perfekt, um sich an all diese Abläufe zu gewöhnen, erklärt sie.

Das alles habe viel Zeit in Anspruch genommen, die alle Schauspieler von ihrer Freizeit einbringen. Alle sind Laienschauspieler. „Da bleibt nicht viel Zeit für andere Dinge. Und die Kinder fragen auch schon mal: Bist Du schon wieder weg? Aber das alles beflügelt auch sehr. Ich komme immer mit guter Laune nach Hause“, lacht sie.

Die Premiere haben die beiden inzwischen hinter sich. Und sie waren dabei so konzentriert, dass sie von den anwesenden 300 Zuschauern fast nichts mitbekommen haben. Bis zum Schluss. „Da hat mich die begeisterte Reaktion des Publikums wirklich berührt“, blickt Schmülling zurück. Das Plattdeutsche liege doch vielen am Herzen, schließen die beiden, denen neben dem Spaß am Theaterspiel auch die Verantwortung für die heimatliche Mundart wichtig ist, auch aus dieser Reaktion. „Die Sprache ist sehr bildhaft“, erklärt Schmülling, und für ihn selbst ist sie auch mit vielen Erinnerungen verknüpft. Das ist schnell nachzuvollziehen, wenn man sich mit ihm unterhält, denn zu vielen Situationen fällt ihm eine plattdeutsche Redensart ein, die er mit den Worten einleitet: „Mein Vater hat dann immer gesagt, . . .“.

Auch Eva Maria Lüring ist die Sprache wichtig. „Auf Platt klingt alles gleich viel netter“, ist sie überzeugt. Und Platt verbindet, ergänzt Schmülling. Dabei erinnert er sich an eine Begegnung mit einem Fischer an der Küste, zu dem er mit einer einzigen kurzen Bemerkung auf Plattdeutsch gleich einen direkten Draht herstellen konnte. Lüring und Schmülling sind sich sicher, dass die Sprache lebt und wieder gefördert wird. „An der Grundschule in Hoetmar gibt es zum Beispiel eine Plattdeutsch-AG“, berichtet Lüring. Außerdem sei zu beobachten, dass in Sendenhorst wieder viele junge Leute und Familien die Vorstellungen des „Drögen Schnüffelken“ besuchten. Und Schmülling weist auf „Das halbe Stündchen Platt“ in der Bücherei St. Martin hin, das der Krink als Treffpunkt nach der Messe in Sendenhorst seit Kurzem anbietet.

Für beide jedenfalls steht fest: „Wenn die Niederdeutsche Bühne auch künftig Rollen für uns hat, bleiben wir auf jeden Fall gerne dabei.“