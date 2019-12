Die Zukunft fest im Blick

Die Geschäfte der VEKA-Gruppe sind im laufenden Jahr, in dem das Unternehmen seit 50 Jahren besteht, insgesamt gut gelaufen. Allerdings zeigt sich global in einigen Regionen ein unterschiedliches Bild. Das hat, erklärt Vorstandschef Andreas Hartleif im Gespräch mit den WN , auch mit politischen Entwicklungen auf internationaler Ebene zu tun – zum Beispiel in Brasilien, wo die politische und wirtschaftliche Situation seit Jahren instabil ist, und seit neuestem auch in Chile, wo es kürzlich Massenproteste der Menschen gab, die auch zu Produktionsstopps geführt haben. „Die Demonstrationen haben zeitweise das ganze wirtschaftliche und öffentliche Leben zum Erliegen gebracht“, sagt Hartleif.

Die Irrungen und Wirrungen im Zusammenhang mit dem Brexit haben sich hingegen (noch) nicht auf den Umsatz im Vereinigten Königreich ausgewirkt. „Wir haben dort bis zum November um drei Prozent zugelegt – in Euro gerechnet.“ Wie es auf der Insel nach dem vollzogenen Brexit weitergeht, sei jedoch „reine Spekulation“ und hänge auch davon ab, wie sich das Pfund im Verhältnis zum Euro entwickelt. Immerhin ist in England der größte Platten-Kunde der VEKA AG beheimatet. „Ich mache mir aber keine großen Sorgen um unsere Aktivitäten im Bereich der dortigen Tochtergesellschaften, denn wir sind sehr gut im lokalen Wettbewerb aufgestellt. Wir werden sogar unser dortiges Recyclingwerk vollstufig ausbauen“, sagt Hartleif.

2019 war aus Sicht des Vorstands „ein erfolgreiches Jahr“. Die VEKA-Gruppe hat mit weltweit 6000 Mitarbeitern 1,125 Milliarden Euro umgesetzt. Das sind 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Den Löwenanteil lieferte wieder der europäische Markt mit 890 Millionen Euro – ein Zuwachs von 2,5 Prozent. „Dabei ist besonders erfreulich, dass wir im Profilbereich sowohl in Deutschland als auch in den Exportmärkten gut zulegen konnten“, sagt Hartleif. Im Inland wurden erstmalig Profile für nahezu 150 Millionen Euro abgesetzt. Dabei habe unter anderem auch geholfen, „dass wir extrem gut ins Jahr gestartet sind“. Das traditionell sehr starke Herbstgeschäft lasse sich angesichts der knappen Montagekapazitäten der Fensterbauer kaum noch steigern.

Wachstum – um vier Prozent auf 186 Millionen Euro – gab es auch in Nordamerika und um 19 Prozent im vergleichsweise kleinen asiatischen Markt. In Südamerika – unter anderem bedingt durch die Entwicklungen in Brasilien und Chile – ist der Umsatz um 13 Prozent zurückgegangen. „Es ist immer wieder gut, zu sehen, dass die weltweite Ausrichtung der VEKA-Gruppe das Potenzial hat, solche lokalen Entwicklungen zu kompensieren.“ Dies habe am Ende auch insgesamt zu einem „erfreulichen Ergebnis“ geführt.

Wieder einmal hätten die Mitarbeiter hervorragende Arbeit geleistet. „Der Standort Sendenhorst ist nach wie vor ein wichtiger Impulsgeber für die gesamte Gruppe und bietet sichere Arbeitsplätze“, freut sich Hartleif auch für die 1380 Menschen, die am Stammsitz beschäftigt sind. Ausgezeichnete Arbeit habe zum Beispiel auch der betriebseigene Werkzeugbau geleistet. So seien alle selbst erstellten Werkzeuge für die Gruppe in 2019 „on time“ fertig geworden.

VEKA wird im Kerngeschäft natürlich weiter Profile und Platten aus PVC produzieren. Aber nicht nur, denn von der Kundschaft werden aktuell auch andere Produkte nachgefragt, und da betritt das Unternehmen gerade absolutes Neuland. „Alu-Connect“ heißt das neue Produkt. Das ist, vereinfacht ausgedrückt, ein Bauteil, das einen PVC-Kern besitzt, der innen und außen mit einer Aluminium Oberfläche verkleidet wird. Damit sei es auch möglich, erklärt der Vorstandschef, größere Elemente als bisher zu bauen. Die Alu-Schienen werden von einem Partner bezogen. Auch diese Oberflächen könnten mit der hauseigenen „Spectral“-Folie gestaltet und veredelt werden. Begonnen werde in 2020 zunächst mit kleinen Mengen.

Eine neue Gesellschaft hat die VEKA-Aktiengesellschaft in diesem Jahr auch gegründet. Die DBS – „Digital Building Solutions“, die ihre Räumlichkeiten auf dem ehemaligen „Mondi“-Gelände bezogen hat, bietet den Kunden aus dem In- und Ausland digitale Dienstleistungen rund um das Bauelement Fenster und das Bauen generell an. Dazu gehört zum Beispiel auch der Chip im fertigen Fenster, der per App ausgelesen werden kann. Mit dem englischen Namen „Outdoor Living Products“ bezeichnet man bei VEKA die Produkte, die nichts mit Fenstern oder Türen zu tun haben, sondern die im Außenbereich von Häusern zum Einsatz kommen wie zum Beispiel Kunststoffzäune oder Terrassendielen für den Garten. Auch dieses wachsende Segment hat 2019 in den USA und England bereits 40 Millionen Euro Umsatz eingefahren.

In Sendenhorst will das Unternehmen weiter in die Bestandsgebäude investieren, was zum Teil bereits begonnen wurde. Unter anderem, um die neuen Produkte optimal fertigen und vertreiben zu können. Aber auch, um die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu optimieren.