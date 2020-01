Das Team der Bücherei St. Martin hat – wie am Ende eines jeden Jahres – am Sonntag nach der letzten Ausleihe im Jahr 2019 die Statistik erstellt und ausgewertet: Die Bücherei verfügt demnach über insgesamt 7400 Medien, die sich aufgliedern in Romane, Sachbücher, CDs und DVDs sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Für Erwachsene werden neun Zeitschriften bereitgehalten, darunter „Test“ und „Finanztest“, aber auch „ElektroRad“ und „Brigitte Woman“, teilt das Team mit. Kinder dürfen sich über 160 Spiele freuen – und neuerdings über mehr als 40 Tonies und drei Tonie-Boxen.

Diese Medien wurden 2019 insgesamt 27 530 Mal ausgeliehen – das sind 1550 Ausleihen mehr als im Jahr zuvor. Am häufigsten wurden die mehr als 4200 Medien für Kinder ausgeliehen, nämlich insgesamt 16 600 Mal. Das Angebot der Bücherei wurde von insgesamt 584 Personen genutzt, 105 kamen in diesem Jahr als neue Leser hinzu.

Im Rahmen der „bibfit“-Aktion besuchten alle angehenden Schulkinder der fünf Kindergärten die Bücherei, informierten sich über das Angebot an Büchern für Kinder und über den Vorgang der Ausleihe. Damit leiste die Bücherei einen besondern Beitrag zur Leseförderung, heißt es in der Mitteilung weiter. Auffallend sei auch, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Senioren das Angebot der Bücherei nutzten, um sich für die größer gewordene Freizeit mit aktuellem Lesestoff einzudecken. Besondere Anregungen dafür habe das Bücherei-Team in den beiden gut besuchten „Top-Ten“-Veranstaltungen mit Reinhard Hesse geboten.

So darf das Team auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken und hoffen, dass das Angebot auch 2020 weiterhin von vielen Sendenhorstern angenommen wird.

► Die Öffnungszeiten werden sich 2020 nicht ändern: mittwochnachmittags von 15 bis 18 Uhr und sonntagvormittags von 10 bis 12 Uhr.