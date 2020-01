Kandidaten für Kreistag nominiert

Im Rahmen einer Mitgliederversammlung hat der CDU-Stadtverband Sendenhorst-Albersloh seine Kandidaten für die Kreisvertreterversammlung zu den Wahlen zum Kreistag am 13. September nominiert. Zuvor hatte die CDU-Ortsunion Albersloh Delegierte für die Kreisvertreterversammlungen gewählt. Außerdem stellte sich Bürgermeisterkandidat Markus Hartmann den Albersloher Mitgliedern vor. Vorsitzender Henning Rehbaum eröffnete die Sitzung mit Gedanken zur gesellschaftlichen Stimmungslage. „Wir erleben eine Zeit, in der die Töne im Internet, in den Leserbriefen und auf der Straße immer schriller, die Forderungen immer radikaler werden: Jung gegen Alt, Stadt gegen Land, Klimaschutz gegen Wirtschaft oder Umweltschutz gegen Landwirtschaft. Wir setzen uns bewusst für machbare Lösungen und für einen fairen Umgang in der Gesellschaft ein.“

Ausgiebig Zeit erhielten die Kreistagskandidaten für ihre persönliche Vorstellung. Für den Bereich Garrath, Hagenholt und angrenzende Außenbereiche stellte sich Henrich Berkhoff aus Tönnishäuschen vor. Der 49-jährige dreifache Familienvater, Landwirt und Leiter einer Bundes-Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung gehört dem Kreistag seit 2000 an. Als Beispiele erfolgreicher Arbeit des Gremiums und der Kreisverwaltung hob er die gemeinsam mit den Landwirten entwickelten Landschaftspläne und den Vertragsnaturschutz hervor. „Nicht die Behörde, sondern der Landwirt weiß am besten, wo eine Hecke gut anwächst.“ Berkhoff lobte den ehrenamtlichen Radwegebau in Sendenhorst und die „tolle Schullandschaft“ mit Realschule und Montessori-Gesamtschule, zu denen tagtäglich busweise Schüler aus Vorhelm und Tönnishäuschen führen. Als langjähriger Elternpflegschaftsvertreter der Montessorischule habe er eine gute Verbindung zu Sendenhorst bekommen.

Ebenfalls mit viel Kreistags-Erfahrung im Gepäck stellte sich der Sendenhorster Josef Schmedding als Kandidat für den größten Teil von Sendenhorst und für Albersloh vor. Insbesondere in seinem Fachgebiet, dem Infrastrukturausbau, habe der Kreis in den vergangenen fünf Jahren sehr viel für Bürger, Unternehmen und Landwirtschaft geschafft. Gerade Sendenhorst profitiere enorm von der geplanten Wiedereinrichtung des Personenverkehrs auf der WLE-Strecke. Eine wichtige Aufgabe für die neue Wahlperiode sei die Neuplanung der Bus-Zubringerverkehre und zudem die Ausrichtung des Kreises als Wasserstoffregion. „Wir wollen, dass der Kreis Warendorf Vorreiter beim Einsatz von Wasserstoff-Zugmaschinen wird,“ so Schmedding. Ein großer Gewinn für Landwirte und Bewohner der Außenbereiche sei der vom Kreis vorangetriebene, mit 160 Millionen Euro Bundes-, Landes- und Kreisgeldern finanzierte Glasfaseranschluss für 13 500 Haushalte, 2 100 Unternehmen und 50 Schulen. „Wir haben es geschafft: Im Kreis Warendorf wird jeder Hof an das schnelle Glasfaser-Internet angeschlossen.“ Henrich Berkhoff, Josef Schmedding sowie dessen persönlicher Stellvertreter Stefan Knoll wurden einstimmig nominiert.