Nach der Pause im vergangenen Jahr fand in diesem Januar wieder das Winterfest der Martinus-Schützen statt. Das Königspaar, Christian Hölscher und Mechthild Erdenberger, sowie der Vorstand der Schützen hatte dazu am Samstag in die „Waldmutter“ eingeladen. „Programm haben wir das ganze Jahr über genug. Wir wollen einfach ein wenig feiern“, erklärte der zweite Vorsitzende Marcel Schumann bei der Begrüßung.

Foto: Dirk Vollenkemper Garde der KG zeigte ihr können.

Und kräftig gefeiert wurde dann in der Tat. DJ Bernd Wegmann hatte die richtige Musik dabei, und bereits am frühen Abend war die Tanzfläche gut gefüllt.

Gäste aus der Partnerstadt Kirchberg

Wie bei den vergangenen Winterfesten freute sich Schumann, auch wieder eine Abordnung aus der Partnerstadt Kirchberg begrüßen zu können.

Foto: Dirk Vollenkemper Gäste hatten ihre Freude.

Auch die Johannesbrüder machten seiner Majestät Christian die Aufwartung und hatten die Einladung, am Winterfest teilzunehmen, gerne angenommen.

Auftritt der Karnevalisten.

Fehlen durfte beim der Veranstaltung aber auch nicht der Auftritt der KG „Schön wär’s“. „Dass es in diesem Jahr keine Tollität geben wird, ist allen bekannt. Trotzdem wollen wir euch mit unserem närrischen Bazillus anstecken“, erklärte KG-Präsident Uwe Wuttke. Großen Applaus ernteten Marie Schweinsberg und Chantal Sander. Die beiden Tanzmariechen der Narren überzeugten mit ihrem Auftritt. Nach dem Gastspiel der Narren füllte sich die Tanzfläche dann schnell wieder.