Der seit langem ersehnte Anbau ans Haus Siekmann ist noch nicht fertig. Aber Jürgen Krass , Vorsitzender des Fördervereins Haus Siekmann, ist ein geduldiger Mensch und deshalb zuversichtlich, „dass das bald etwas wird“. Doch auch ohne den Anbau, der unter anderem den Künstlern die Arbeit auf der Tenne erleichtern soll, serviert der Förderverein den Besuchern in Kooperation mit anderen Veranstaltern wie der VHS in den kommenden Monaten ein abwechslungsreiches und künstlerisch wertvolles Programm.

Nach dem „Frauen-Kultur-Café mit Dr. Birgit Poppe am vergangenen Sonntag geht es am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr mit dem politischen Lied in der DDR weiter. Der Liedermacher Manfred Kehr beleuchtet im Rahmen der VHS-Reihe „30 Jahre Deutsche Einheit“, was in der damaligen DDR so gesungen wurde.

Am Sonntag, 26. Januar, lädt die VHS um 14.30 Uhr zum Seniorenkino ein. Gezeigt wird die Neuverfilmung von „Mord im Orient-Express“.

„Mendels Töchter“ sind ebenfalls am Sonntag, 26. Januar, im Haus Siekmann zu Gast. Der Verein „Woche der Brüderlichkeit“ lädt – wie berichtet – zu dem Konzert ein, das um 19 Uhr beginnt.

30 Jahre Deutsche Einheit stehen noch einmal am Mittwoch, 29. Januar, auf dem Programm. Ab 19 Uhr liest die Schauspielerin Anne Kasprik aus „Ich aus dem Osten“.

Ein erstes Highlight des Fördervereins ist die Kabarett-Veranstaltung mit Anny Hartmann am Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr. „Schwamm drüber“ lautet der Titel ihres besonderen Jahresrückblicks.

Eine Woche später, am Sonntag, 9. Februar, haben Jürgen Krass und seine Mitstreiter ab 17 Uhr Felizitas Stephan und Tobias Bredohl zu Gast. Die beiden Musiker spielen am Klavier und auf dem Violoncello europäische Meisterwerke großer Komponisten. Der Titel des Konzerts: „Im Klangrausch durch Europa“.

Die VHS lädt am Freitag, 14. Februar, um 19.30 Uhr zum Frauenkino ein. Gezeigt wird „Maria Stuart, Königin von Schottland“.

„MASA“ ist am Sonntag, 23. Februar, ab 17 Uhr ein weiterer besonderer Gast des Fördervereins. Die Gruppe spielt „Ethno-Jazz“, wie sie ihren Musikstil beschreibt.

In einem Bildervortrag stellt Horst Nielinger für die VHS am Donnerstag, 27. Februar, ab 19.30 Uhr das Land Südafrika vor.

Joscho Stefan und das Helmut-Eisel-Quartett sind in Sendenhorst längst keine Unbekannten mehr. Am Sonntag, 1. März, steht der Mix aus Swing, Jazz und Klezmer ab 17 Uhr auf Einladung des Fördervereins erneut auf dem Programm.

Den „Internationalen Frauentag“ begeht die Stadt als Mitveranstalterin am Freitag, 6. März, ab 19.30 Uhr im Haus Siekmann.

Die „Woche der Brüderlichkeit“ wird am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr eröffnet. Dann findet auch die Verleihung der Bernhard-Kleinhans-Plakette statt.

Ulla Lachauer kommt auf Einladung der VHS am Dienstag, 17. März, ins historische Gemäuer. Ab 19 Uhr liest sie aus ihrem Buch „Ritas Leute – eine deutsch-russische Familiengeschichte“.

Tony McManus und Julia Toaspern kommen am Sonntag, 26. April, mit keltischer Musik ins Haus Siekmann. Sie bringen eine Gitarre, eine Violine und ihre Stimmen mit. Das Konzert beginnt um 17 Uhr auf der Tenne.

Weitere Infos: www.haus-siekmann.de