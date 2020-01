So langsam aber sicher nimmt das Organisationskarussell für die Kommunalwahl 2020, die am 13. September durchgeführt werden soll, Fahrt auf. Auch in Sendenhorst werden die ersten Weichen für die Wahl gestellt. Eigens zur Vorbereitung gibt es den sogenannten Wahlausschuss, in dem die Vertreter der Fraktionen organisatorische Weichen stellen. So wurden jetzt die Wahlbezirke eingeteilt. Im Vergleich zur Wahl 2020 wird es dabei eine leichte Verschiebung geben, die vornehmlich den Wahlbezirk 9 betrifft.

Aus dem Melderegister der Stadt ergibt sich zum Stichtag 30. April 2019 eine Einwohnerzahl von 13 013 Einwohnern in Sendenhorst und Albersloh. Wobei der Durchschnittswert demnach bei 1001 Einwohnern pro Wahlbezirk liege, teilte das für Wahlen zuständige Amt für Sicherheit und Ordnung, Wahlen und Umweltschutz um Amtsleiter Wolfgang Huth in eine Arbeitsvorlage mit. Damit betrage die maximal zulässige Obergrenze für den Zuschnitt der Wahlbezirke 1251 Einwohner und die maximal zulässige Untergrenze 751 Einwohner.

Aufgrund der fortgeschrittenen Bevölkerungsentwicklung seit der Einteilung der Wahlbezirke zur Kommunalwahl 2014 und um eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Einwohner auf die Wahlbezirke zu erreichen, wurden zwei Änderungen vorgenommen:

Das Baugebiet Graute Kamp wurde, entsprechend den bereits zur Kommunalwahl 2014 bestehenden Grenzen, dem Wahlbezirk 9 zugeordnet.

Die Straßen Stadtbörne und Heitkampsweg sind dem Wahlbezirk 4 entnommen und neu dem Wahlbezirk 9 zugeordnet worden. Dieser Änderung stimmte der Wahlausschuss zu.