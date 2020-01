So fromm, wie es den Anschein haben mag, sind die Damen der KFD längst nicht immer. Spätestens mit Anbruch der fünften Jahreszeit wird deutlich, dass sie es faustdick hinter den Ohren haben. Zur großen Freude derer, die gerne lachen, während die Frauen Unsinn machen.

Schnell haben sich die Damen der Tanz- und Theatergruppe der Albersloher KFD das Nonnenkostüm übergeworfen. Es ist nur eines von vielen Outfits, mit denen die Karnevalistinnen auf der Bühne punkten wollen. Aber nicht nur optisch machen die Frauen viel her. Wie immer beliebt und bewährt, sollen Sketche und Tänze bei den Aufführungen für allerbeste Unterhaltung sorgen.

Von Dessous-Party bis zur Pferdekur

Schon während der Proben wird klar, dass sich die Zuschauer auf ein tolles Programm freuen dürfen. Vom Papst-Besuch über die Dessous-Party und der Pferdekur bis zu einem dubiosen Geständnis und unterhaltsamen Bahnsteigerlebnissen: Das sollen nur einige Stichworte zu den Sketchen sein, die die Lachmuskeln der Zuschauer gefährlich nah an die Laktatgrenze bringen könnten. Sicherlich wird auch der Auftritt der „Strandjungs“ seinen Teil dazu beitragen. Ebenso darf man sich auf den Besuch der KG-Tanzmariechen freuen.

Die Termine der Aufführungen

Die Aufführungen in der Wersehalle finden am Dienstag, 18. Februar, um 14.11 Uhr – Eintritt zwölf Euro – und am Samstag, 22. Februar, – Eintritt zehn Euro – ab 19.11 Uhr statt.

Der Kartenvorverkauf im Ludgerus-Haus findet am Sonntag, 26. Januar, von 10.30 bis 12.30, am Samstag, 1. Februar, von 15 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 6. Februar, von 18 bis 19 Uhr statt. Die Damen der Tanz- und Theatergruppe freuen sich auf viele Gäste, mit denen sie ausgelassen Karneval feiern wollen.