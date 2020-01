Ein Ort des unvorstellbaren Leids

Jugendlichen ab Klasse neun und jungen Erwachsenen bis zu 26 Jahren bietet die Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus vom 17. bis zum 23. Mai die Teilnahme an einer Fahrt nach Lublin an. Ähnliche Gedenkstättenfahrten hat die Gemeinde seit 1999 regelmäßig durchgeführt. „Bislang war das Ziel stets Auschwitz. In diesem Jahr wird die Fahrt mit Lublin nun erstmals ein anderes Ziel haben“, schreibt Gerd Wilpert für die Gemeinde.

Das Ziel der Fahrt zu ändern, habe seinen Grund. „,Auschwitz’ und besonders das Eisenbahntor in Birkenau wurden in den letzten Jahren zu dem Symbol für den planmäßig durchgeführten Massenmord an der jüdischen Bevölkerung Europas. Andere Orte des Holocaust und die dortigen Geschehnisse gerieten und geraten aus dem Blickfeld“, meint Wilpert.

„ Treblinka, Sobibór und Bełżec wurden als Orte der Vernichtung installiert: Tötungsfabriken, die keinem anderen Zweck dienten. Treblinka, Sobibór und Bełżec wurden als Orte der Vernichtung installiert: Tötungsfabriken, die keinem anderen Zweck dienten. “ Gerd Wilpert

Von Lublin aus sei aber die „Aktion Reinhardt“ gesteuert worden, die die planmäßige und schnelle Ermordung der drei Millionen polnischen Juden im besetzten Generalgouvernement geplant und durchgeführt habe. „Treblinka, Sobibór und Bełżec wurden als Orte der Vernichtung installiert: Tötungsfabriken, die keinem anderen Zweck dienten“, so Wilpert.

Auf dem dichten Programm der siebentägigen Reise stehen unter anderem Führungen durch das ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek, das heute auf dem Stadtgebiet von Lublin liegt, sowie Besuche der Gedenkstätten der Vernichtungslager in Sobibór und Bełżec. Eine eigene kreative Auseinandersetzung mit Bildern, Texten und anderen künstlerischen Arbeiten mit dem heute noch Sichtbaren soll das Gesehene vertiefen.

Nicht nur ein Blick in die Geschichte

Der Aufenthalt im Osten Polens solle längst nicht nur zum Blick in die Geschichte werden. Denn dort stellten sich elementare existenzielle Fragen für heute, „nach dem Handeln des Menschen und seiner Verantwortlichkeit, nach der Anwesenheit Gottes in Erfahrungen unvorstellbaren Leids“, schreibt Wilpert.

Die Fahrt kostet pro Person etwa 150 Euro einschließlich Übernachtung und Halbpension, aller Fahrten und Programmkosten sowie der Vor- und Nachbereitungstage.

Die Einladung richtet sich – wie auch schon in den vergangenen Jahren – nicht nur an Jugendliche, die die Realschule St. Martin besuchen, sondern auch an Schüler anderer Schulen sowie an jüngere Erwachsene. Da sich die siebentägige Fahrt über einige Schultage erstrecken wird, wird die Kirchengemeinde die Leiter der betroffenen Schulen um eine Beurlaubung ihrer Schüler bitten.

Information und Anmeldungen

Informationsblätter und Anmeldeformulare zur Fahrt nach Lublin sind auf der Website der Pfarrgemeinde, in den Pfarrbüros sowie im Sekretariat der Realschule erhältlich. Interessenten können sich für weitere Auskünfte auch persönlich an Gerd Wilpert, 0 25 26/ 9 31 10 oder 43 94, wenden.

Die Anmeldung ist noch bis zum 31. Januar möglich.