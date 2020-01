Mehr Natur an und in den Gewässern

Der Wasser- und Bodenverband Albersloh-Rinkerode hat Großes vor. Dabei geht es im Kern um die ökologische Aufwertung der Gewässer und deren angrenzender Flächen. Das soll der Flora und damit auch der Fauna zugute kommen. Ziel ist vor allem, die Gewässer als Lebensraum in den Fokus zu rücken, machte Verbandsvorsteher Martin Stertmann in der Mitgliederversammlung deutlich.

Vorgesehen sind eine ganze Reihe von Renaturierungsmaßnahmen, wie sie zum Beispiel in und an der Werse in Albersloh mit der neuen Werse-Insel und der Sohlgleite sowie mit der Beseitigung des Sohlabsturzes am Haus Dahl durchgeführt wurden. „Ziel ist, ökologische Funktionen der Gewässer zu erhalten und zu entwickeln“, erklärte Stertmann.

Dieses Vorhaben sei dem klassischen Auftrag des Verbandes, die „Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Wasserabflusses“ sicherzustellen, nun gleichgestellt. Das sei in entsprechenden Richtlinien auf EU-, Bundes- und Landesebene definiert.

„ Ziel ist, ökologische Funktionen der Gewässer zu erhalten und zu entwickeln. Ziel ist, ökologische Funktionen der Gewässer zu erhalten und zu entwickeln. “ Martin Stertmann

Ziel sei, dass alle Gewässer innerhalb der EU in einem ökologisch gutem Zustand sind. Vor Ort bedeutet das, dass der Verband plant, die in der Werse noch vorhandenen drei Sohlabstürze – feste Betonbauwerke – in den kommenden Jahren durch Sohlgleiten wie in der Werse bei Albersloh unweit der Bundeswehranlage zu ersetzen. Davon profitierten vor allem die Fische bei ihren Wanderungen. Allerdings werden die Sohlgleiten, wenn die Vorhaben umgesetzt werden, in der bisherigen Form nicht mehr genehmigt, erklärte Stertmann. Die Anforderungen an die Durchgängigkeit seien gestiegen, die Qualitätssicherung setze neue Maßstäbe – und die Anlagen würden dadurch wohl teuer. Wenn keine Flächen zur Verfügung stünden, werde die Finanzierung schwieriger. Voraussetzung sei sowieso, dass sich Land und Kreis wie bisher an der Finanzierung beteiligen.

Renaturierung der Werse

Auf dem Zettel hat der Verband aber auch einige ganz konkrete Maßnahmen:

Der Westerbach wird in Albersloh unweit der Landesstraße 520 renaturiert. Das kostet etwa 40 000 Euro.

Die Renaturierung der Werse im Bereich des Hauses Göttendorf in Rinkerode ist so gut wie fix. Zwei Querbauwerke sollen verschwinden. Der Baubeginn ist für Juli vorgesehen. Die Finanzierung durch das Land, den Kreis und den Verband ist gesichert. Die Maßnahme kostet 380 000 Euro.

Auch Teile des Ahrenhorster Baches in Albersloh sollen renaturiert werden. Hierfür gibt es aber erst erste Überlegungen.

Verbandsvorsteher Martin Stertmann verabschiedete Alfons Bruns Foto: Wasser und Bodenbverband

Mahd wird reduziert – zum Wohl der Insekten

Der Ökologie dient auch, dass die Bereiche der Vorfluter und Bäche weniger als früher gemäht werden. Der Grund für die Umstellung ist die Berücksichtigung der Artenvielfalt – Rückzugsflächen für Insekten – und die Rückzugsmöglichkeiten für das Niederwild. Zudem fördere ein Aussetzen der Mahd die Biodiversität im Gewässer, und „wertvolle landwirtschaftliche Flächen“ gingen dadurch nicht verloren.

Die Angel zum Beispiel werde im Bereich zwischen dem Golfplatz und dem Gebiet der Stadt Münster nur noch bei Bedarf unterhalten.

Auch die Wirtschaftlichkeit spiele eine Rolle. Denn in diesem Jahr müssen die Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern für die kommenden fünf Jahre öffentlich ausgeschrieben werden. Für die Gewässerunterhaltung sind im laufenden Jahr Ausgaben in Höhe von 154 500 Euro vorgesehen.

Der Verband freut sich übrigens auch darüber, wenn Blühstreifen und Uferrandstreifen angelegt werden. Allerdings müsse das gemeldet werden.