Kein Stein bleibt auf dem anderen

Wenn alle ordentlich Geld zusammenlegen, sei es wohl das Beste, die KvG-Grundschule auf der „grünen Wiese“ neu zu bauen, meinte Christel Hille in der Sitzung des Ausschusses für Schule und Soziales. Dass das nichts wird, war der Schulleiterin im gleichen Atemzug aber auch klar.

Vieles wird neu angeordnet

Fest steht allerdings, dass auch ohne einen Neubau an und in der Schule kaum ein Stein auf dem anderen bleibt, wenn das umgesetzt wird, was bisher diskutiert wird. Ob das so kommt, wird in einer Sondersitzung der Ausschüsse für Schule und Soziales sowie Stadtentwicklung und Umwelt beraten und beschlossen, die am 27. Februar stattfindet. Dann soll nach den bisherigen Vorstellungen auch ein Architektenwettbewerb auf den Weg gebracht werden.

Die Schule ist zu klein und für die heutigen – und künftigen – pädagogischen Ansätze falsch aufgeteilt. „Wir brauchen heute andere Räume und Möglichkeiten“, erklärte Christel Hille den Ausschussmitgliedern. Doch das ist nicht alles. Die KvG-Schule ist in weiten Bereichen zum Beispiel nicht barrierefrei, weshalb auch im bestehenden Gebäudekomplex darüber nachgedacht werden muss, Aufzüge einzubauen.

Neue und anders aufgeteilte Räume sind auf dem Schulgelände im Prinzip an allen Ecken und Enden notwendig. „Die Gestaltung des Unterrichts ist heute differenzierter und vielseitiger als zum Zeitpunkt der Errichtung der verschiedenen Schulgebäude“, erklärte Christel Hille. Projektarbeit und gruppenorientiertes Lernen sind da nur zwei von mehreren Stichworten.

Nachfrage nach Betreuung steigt stetig

Die immer mehr nachgefragte Betreuung über Mittag und in der OGS fordert ebenfalls neue Räume und eine andere Organisation in der Schule. Das Dachgeschoss sei längst zu klein geworden für den offenen Ganztag, erklärte Christel Hille. Die OGS soll ins Erdgeschoss des geplanten Neubaus umziehen. 160 Plätze sind geplant. Dort sollen zudem vier Klassenräume inklusive Differenzierungseinheiten entstehen. Auch die Sonderpädagogen bräuchten mehr Platz.

Schülerzahl steigt auf Fünfzügigkeit

Und da es für vieles andere auch keinen Raum mehr gibt, etwa für Präsentationen und Elternveranstaltungen, müsse im Neubau auch ein multimedialer Veranstaltungsraum eingerichtet werden. Dafür seien inzwischen zum Beispiel auch die Turnhalle und das Lehrerzimmer zu klein – und ungeeignet.

Notwendige Lagerräume, so Christel Hille, gebe es in der Schule ebenfalls schon länger nicht mehr. Sie würden heute aus Platzmangel anders genutzt.

Bei der Planung werden die Verantwortlichen wohl eher „groß denken“ müssen, wurde seitens der Politik deutlich gemacht. Derzeit wird damit gerechnet, dass im Jahr 2023 mehr als 100 Kinder eingeschult werden. Das wären dann fünf neue Klassen. „Eine fünfzügige Grundschule gibt es im Kreis Warendorf so ganz häufig auch nicht mehr“, konstatierte die Ausschussvorsitzende Annette Watermann-Krass (SPD). CDU-Kollege Josef Schmedding stellte darüber hinaus fest, dass die Anordnung eines neuen Gebäudes auf dem Schulgelände „schon jetzt ein Puzzle-Spiel“ sei.