Save the date, raten Kulturbüro und Gewerbeverein den Sendenhorstern. Am 6. und 7. Juni wird in Sendenhorst das zweite „Promenaden (er)leben“ gefeiert. Und weil das Promenaden-Fest bei der Premiere im vergangenen Jahr auf äußerst positive Resonanz gestoßen war, wollen die Organisatoren das Event schon in diesem Jahr erweitern.

So wird es gleich an zwei Tagen ein unterhaltsames Angebot geben, das wieder von Sendenhorstern für Sendenhorster gestaltet wird. „Wir möchten den Samstagabend unter das Motto ,Kulturgärten‘ stellen“, erklärt Matthias Greifenberg . Und dabei sollen wieder viele Anwohner in die Gestaltung einbezogen werden. Denn entlang der Promenade werden Gastgeber gesucht, die ihre Gärten öffnen und sie für Aktionen zur Verfügung stellen.

„Wir würden gerne möglichst viele Themen abdecken“, so Greifenberg. Ab 18 Uhr könnte es einen Chansongarten, einen Poetry-Slam-Garten, einen Erzählgarten, einen Gesangsgarten und vieles mehr geben, lässt er zusammen mit Lars Wierum von Kulturbüro die Fantasie schweifen. Und Wierum ergänzt: „Wenn die Gärten dann noch passend zum Thema hergerichtet werden könnten, um eine tolle Atmosphäre zu bieten, wäre das doppelt schön.“ Derzeit sind Greifenberg und Wierum dabei, Künstler anzusprechen, um die Gärten mit Leben zu füllen. Finanziell werden die „Kulturgärten“ von der Kulturstiftung der Sparkasse Münsterland-Ost unterstützt, die das Projekt mit 18 000 Euro fördert, freut sich Greifenberg.

Am Sonntag steht dann eine Neuauflage des schon aus dem vergangenen Jahr bekannten „Promenaden (er)leben“ auf dem Programm, das der Gewerbeverein wieder unter Mitwirkung möglichst vielen Sendenhorster auf die Beine stellen möchte. „Rund um die Promenade möchten wir wieder die Gelegenheit bieten, sich mit Aktion, Präsentationen, oder Musik zu beteiligen. „Ab 11 Uhr laden wir alle ein, sich zu beteiligen“, unterstreicht Lena Voges, Vorsitzende des Gewerbevereins, der auch für gastronomische Versorgung in der Promenade sorgen will.

Wer schon jetzt eine Idee hat, kann sich das Anmeldeformular von der Webseite www.stadt-der-Stimmen.de herunterladen, sich an das Kulturbüro, 0 25 26 / 95 03 96, oder an Lena Voges, 0 25 26 / 14 06, wenden. „Wir wünschen uns ein abwechslungsreiches Angebot für die ganze Familie“, blicken Lena Voges und Sigrid Budt voraus. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Die nächste Gelegenheit zur Mitwirkung wird es übrigens – wie geplant – in zwei Jahren geben.

Wer sich noch einmal einen Eindruck vom Promenaden (er)leben 2019 verschaffen möchte, darf sich gerne das Video auf der Seite www.stadt-der-stimmen.de ansehen und sich Lust aufs Mitmachen holen, lädt Lars Wierum ein.