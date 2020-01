Zeitgeschenke und ein großes Fest

Wer am Sonntagmorgen einsam ist, ruft einfach an. Am anderen Ende der Leitung ist jemand, der den Anrufer zwar nicht kennt, aber weiß, was ihn erwartet – und der für solche Gespräch geschult ist. Dann wird geredet, vielleicht über einen verstorbenen Partner – oder auch „nur“ über Fußball. Zum Schluss des Gesprächs wird es dem – älteren – Anrufer vielleicht besser gehen. Und wenn (noch) nicht, dann kann er ja nochmal telefonieren.

„Dein Anschluss unter dieser Nummer“ ist eines der konkreten Vorhaben, das im Projekt „Gut und gemeinsam leben“ – kurz „GUGL“ – umgesetzt werden soll. Bei der Präsentation im Haus Siekmann erhielten die Studierenden der Fachhochschule Münster – Fachbereich Sozialwesen – für ihre Idee großen Beifall. „Wir wollen der Einsamkeit im Alter begegnen“, sagte Samuel Schlesinger im Namen der vierköpfigen Studentengruppe. Da „Mobilität für Ältere einer der Knackpunkte“ sei, müssten auf anderem Wege neue Verbindungen geschaffen werden, machte Professor Dr. Mirko Sporket deutlich.

Zudem sei es wichtig, so die Studenten, die Einsamkeit in der Öffentlichkeit zu thematisieren. Und da solle auch die Tageszeitung ihren Beitrag leisten.

In schwierigen Situationen

Bevor es soweit ist, müssen Menschen gefunden werden, die unter einer feststehenden Nummer angerufen werden wollen. Und diese sollen geschult werden, damit sie auch mit schwierigen Situationen fertig werden – wenn’s zum Beispiel „ans Eingemachte“ geht, wie es so schön heißt.

Das „Sorgentelefon“ für einsame Ältere, das ausdrücklich nichts mit der bekannten „Telefonseelsorge“ zu tun haben soll, ist nur eines der vielen Projekte, die die Studenten seit Semesterbeginn erarbeitet haben und weiter bearbeiten werden. Dabei gilt, so Sporket: „Wir wollen das Leben hier noch besser machen.“ Wobei er anfügte, dass das Leben in der Stadt aus Sicht derer, die an der großangelegten Befragung teilgenommen hatten, gut ist.

Ein zentraler Punkt ist die Stärkung des Ehrenamtes. Dem ehrenamtlichen Engagement haben die Studierenden ganz bewusst einen neuen Namen gegeben: „Zeitgeschenk“. Auch in Zukunft wollen sich viele Sendenhorster und Albersloher ehrenamtlich engagieren, hatte die Umfrage ergeben. Es fehle aber an Information und Koordination. Auch deshalb hat die Stadt die Stelle eines hauptamtlichen Ehrenamtskoordinators ausgeschrieben, und es gebe viele Bewerbungen für den Job, erklärte Bürgermeister Berthold Streffing bei der Präsentation.

Ehrenamtliche in einer Serie vorstellen

Die jungen Frauen, die sich diesem Projekt widmen, wollen unter anderem das Ehrenamt mehr in den Blick der Öffentlichkeit rücken. Dazu werden sie gemeinsam mit den Westfälischen Nachrichten eine Serie erarbeiten, in der Ehrenamtliche vorgestellt werden. Sie hoffen, dass dabei möglichst viele mitmachen, die stolz über ihr Engagement berichtet – damit andere es ihnen nachmachen. Schon jetzt können sich Interessierte bei der WN-Redaktion in Sendenhorst, Tel. 0 25 26/ 93 18 70 oder per E-Mail an redaktion.seh@wn.de, aber auch bei den Studenten an sporket@fh-muenster melden. Das Team wird Ehrenamtliche etwa ab Mitte Februar auch gezielt ansprechen.

Daneben wollen die Studenten einen „Runden Tisch“ einrichten, an dem sich Vertreter der ehrenamtlich Engagierten – von den Studentinnen „Chefs der Ehrenamtlichen“ genannt – austauschen. Die Moderation wird der neue Ehrenamtskoordinator der Stadt übernehmen.

Gefeiert werden soll auch, und zwar gemeinsam und kräftig. Eine weitere Gruppe der Studenten organisiert ein „Neubürgerfest“, zu dem aber auch alle Sendenhorster und Albersloher eingeladen sind. Einen Termin gibt es auch schon: den 29. Mai bei hoffentlich bestem Wetter. Ideen für ein Programm stehen bereits, organisiert werden muss aber noch.

Wissen weitergeben

Und dann gibt es noch ein Projekt, das den Namen „Young Gold“ trägt und das Jüngere mit Älteren zusammenbringen soll. „Wissen weitergeben“ ist der Untertitel. Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren sollen sich kleine Projekte überlegen, die sie gemeinsam mit Älteren erleben wollen. Was gemacht werden soll, entscheiden die jungen Menschen, aber vorstellbar sind zum Beispiel Kochen, Spielen, Kurzfilme drehen, Graffitis erstellen – oder Ähnliches.

Mit im gemeinsamen Boot sitzen bereits die Jugendtreffs, die Realschule St. Martin sowie das Seniorenbüro der Heinrich-und-Rita-Laumann-Stiftung. Letztere ist gemeinsam mit der Stadt und der FH dafür zuständig, dass das Ganze „gewuppt“ werden kann – auch in finanzieller Hinsicht. Und Rita Laumann hatte, das darf an dieser Stelle ebenfalls verraten werden, bei der Präsentation sehr viel Freude an dem, was die Studenten erarbeitet haben.