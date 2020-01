Viele Albersloher wähnten sich am Ziel, als Ende des vergangenen Jahres das Durchfahrtverbot für Lkw in Kraft trat. Doch das Thema ist für so manchen Bürger, Politik und Verwaltung noch nicht vom Tisch. Inzwischen gibt es neben etlichen positiven Rückmeldungen auch viele Eingaben, Fragen, Anregungen – auch kritische. Insbesondere die Wirtschaftsbetriebe in den Gewerbegebieten Buschkamp und Haberkamp hätten sich zu Wort gemeldet, ist der Vorlage zu entnehmen, mit der sich der Ausschuss für Stadtentwicklung am morgigen Dienstag beschäftigen wird.

Da gibt es zum Bespiel die Anregung, die Gewichtsbeschränkung für Laster von derzeit 3,5 auf 7,5 Tonnen zu verändern. Das Straßenverkehrsamt habe in einem ersten Telefonat darauf hingewiesen, dass grundsätzlich eine Veränderung möglich sei, heißt es in der Sitzungsvorlage. Doch diese sei nur mit einer stichhaltigen Begründung möglich. Zu bedenken habe der Kreis auch gegeben, dass mit einer solchen Veränderung wieder größere und längere Fahrzeuge den Ortskern passieren dürften.

Des Weiteren befasste sich eine Eingabe damit, ob es für Futtermitteltransporte und so genannte Kadaverwagen eine Ausnahmegenehmigung geben könne. In dieser Frage hat die Verwaltung positive Nachrichten im Gepäck. Beide Fahrzeugarten würden dem landwirtschaftlichen Verkehr zugeordnet und seien damit nicht vom Durchfahrverbot betroffen.

Zeitliche Begrenzung denkbar

Weitere Abwägungen wurden bezüglich einer zeitlichen Begrenzung des Durchfahrverbotes auf die Tagesstunden und den Bau einer Entlastungsstraße getroffen. Was die zeitliche Begrenzung angeht, will die Stadt noch Gespräche mit dem Straßenverkehrsamt und der Polizei führen, um eine Einschätzung der Fachbehörden zu erhalten.

Den Bau einer „Entlastungsstraße“ sieht die Verwaltung eher kritisch. Eine solche Verbindung vom Haberkamp zur Sendenhorster Straße beinhalte die Überquerung des Ahrenhorster Baches, die Berücksichtigung des Überschwemmungsgebietes und die Querung der WLE. Außerdem gebe es nicht die Möglichkeit, eine Baustraße dem öffentlichen Durchgangsverkehr zu widmen. Das aber sei notwendig, um bei Unfällen Rechtssicherheit zu gewährleisten. All diese Punkte zusammengenommen, kommt die Verwaltung zu dem Schluss, dass eine solche „Entlastungsstraße“, die dem Vorschlag gemäß auch noch mit privatem Einsatz gebaut werden solle, nicht zu realisieren sei.