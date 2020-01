Klangfülle in besonderer Umgebung

„Mich freut, dass alle Stühle und Bänke hier in der Kirche bis auf den letzten Platz, na ja, nicht ausverkauft sind, sondern, sagen wir mal, sie sind ausverschenkt. Aber dazu später mehr“, begrüßte Marco Ber­heide als Vorsitzender des Kolping-Blasorchesters die vielen Gäste, die sich auf den Weg in die Ludgeruskirche gemacht hatten, um dort ein beeindruckendes Konzert zu genießen.

Gut ein halbes Jahr hatten sich die Musiker des KBO auf das Konzert vorbereitet.

Dank für die Gastfreundschaft

Eine lohnende Anstrengung, von der das Publikum profitieren durfte. „Gerne möchte ich hervorheben, dass die Kirche uns als Verein mit ihren zuständigen Gremien enorm unterstützt, indem wir zum Beispiel das Ludgerus-Haus als Probenraum nutzen können und im Alten Pastorat unser Hauptquartier samt Notenraum und Uniformlager aufschlagen durften. Ohne diese Gastfreundschaft wäre der Vereinsalltag für uns kaum zu bewerkstelligen“, bedankte sich der Vorsitzende und freute sich gut gelaunt beim Blick aufs schmucke Publikum: „Zahlreiche Damen von ihnen waren scheinbar noch extra beim Friseur. Und wie mir die spiegelnden Lichtreflexe verraten, haben auch etliche Herren – mit einer mir wohlbekannten Frisur – etwas Politur aufgelegt.“

Für die Sängerinnen Sandra Mergenthaler und Elisabeth Seebröker (Mi.) gab es Blumen.

„ Ja, so sei die Musik, möge sie sein: brausend, filigran, kräftig, zurückhaltend, trompetenhaft, trommelwirbelnd und mit weiteren Schattierungen – was für ein Schatz. Ja, so sei die Musik, möge sie sein: brausend, filigran, kräftig, zurückhaltend, trompetenhaft, trommelwirbelnd und mit weiteren Schattierungen – was für ein Schatz. “ Pfarrer Clemens Lübbers

Beim Blick in die Kirchenräume lobte Marco Berheide: „Doch auch unsere Kirche erstrahlt nach ihrer Renovierung in völlig neuem Glanz.“ Außerdem sei in ihr dank einem spezifischen Akustik ein ganz besonderer Hörgenuss möglich. „Ein mir bekannter, im Unruhestand befindlicher Küster konnte von einer Nachhallzeit von bis zu sieben Sekunden berichten. Das macht das Musizieren von klangvollen Stücken durchaus schwierig, da sich die aktuellen Passagen mit dem Nachhall der letzten Sekunden durchmischen“, wusste Marco Berheide zu berichten, bevor die 46 Musiker das erste Lied mit dem Titel „Amen“ anstimmten.

„Ja, so sei es, hat unser KBO gerade gespielt – auf Hebräisch heißt das Amen“, wusste Pfarrer Clemens Lübbers und befand: „Ja, so sei die Musik, möge sie sein: brausend, filigran, kräftig, zurückhaltend, trompetenhaft, trommelwirbelnd und mit weiteren Schattierungen – was für ein Schatz.“

Die Kirchenbesucher genossen das Konzert

Dann moderierte er das Lied „Heal The World“ an, das 1991 von Michael Jackson herausgegeben worden war. „Und uns allen wünsche ich im echten Wortsinne eine erbauliche musikalische Stunde, die uns wirklich aufbaut und aufrichtet.“ Ein Wunsch, der an diesem Abend in Erfüllung ging. Ob sakrale Lieder, Filmmusik, Balladen oder Pop-Songs: Die Musiker des KBO verstanden es, fein aufeinander abgestimmt, puren Hörgenuss zu erzeugen. Trotz warmer Jacken dürfte sich beim Publikum Gänsehaut aufgestellt haben. Dazu trugen neben dem überzeugenden Spiel des KBO auch die Sängerinnen Sandra Mergenthaler und Elisabeth Seebröker bei, die das Lied „Wo ich auch stehe“ begleiteten. „Danke, dass ihr uns ergänzt und das Stück veredelt habt“, bedankte sich Judith Seebröker vom KBO bei den Sängerinnen.

Dank an die Musiker

Neben Gunnar Bruland, der die Aufbaustufe des KBO leitet, und André Lammers, dem musikalischen Leiter des KBO, bedankte sich Marco Berheide bei allen Musikern, denen zum Ende des Konzerts weitere Zugaben abverlangt wurden. „Gerne möchten wir als KBO den Umbau der Ludgeruskirche durch den Verzicht auf eine Gage unterstützen und würden uns riesig freuen, wenn sie statt eines Eintrittsgeldes einen Obolus dafür springen lassen. Er muss ja auch gar nicht so laut klimpern . . .“, lud Marco Berheide zum Spenden ein.

Das Offizierskorps der Schützenbrüder, das sich schon um die Pausenverpflegung gekümmert hatte, sammelte gerne ein. Sicherlich nicht zu knapp, denn nach einem überzeugenden Konzert mit echtem Hörgenuss wollte sich niemand lumpen lassen.