Die Zukunft der Windenergie ist derzeit nicht nur auf Bundes- und Landesebene ein großes Thema. Sie beschäftigt auch die Stadt. Denn die Sendenhorster Windräder sind in die Jahre gekommen, und es stellt sich die Frage, was kommt, wenn sie – wie vor einigen Monaten eines in Drensteinfurt – „gefällt“ werden müssen.

Bundesbaugesetzbuch wird novelliert

Derzeit wird das Bundesbaugesetzbuch novelliert. Geschaffen werden sollen dort neue Instrumente wie – womöglich – die Beteiligung von Nachbarschaften oder auch der Städte und Gemeinden an der Wertschöpfung der Anlagen, erläutert der SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup im Gespräch mit den WN. Derzeit sei beim Ausbau vieles schwierig. „Die Genehmigungsmöglichkeiten sind eine Katastrophe“, meint Daldrup. „Wir brauchen einen Schub vom Bund.“ Denn nur dann könnten die Kommunen planen und agieren. Die Städte und Gemeinden seien „die wichtigsten Akteure“ in dieser Angelegenheit.

Bürgermeister Berthold Streffing sieht das ähnlich.

Weniger Windräder – aber höher

Die jetzt 140 Meter hohen Anlagen etwa in der Bauerschaft Alst seien alsbald abgeschrieben – und was kommt dann? Streffing geht davon aus, dass es dann weniger, aber höhere Anlagen geben werde, wenn die rechtlichen Rahmenbedingegen geklärt seien.

Die Stadt habe im November ein Fachbüro beauftragt, das sich diesen Fragen widmet. Doch bevor es Antworten geben kann, müssten die Rahmenbedingen auf Bundes- und Landesebene geklärt werden – wie etwa auch die künftige Bedeutung des Funkfeuers zwischen Albersloh und Rinkerode.

Weniger Wind aus Sendenhorst: Das ist heute für den Bürgermeister schwer zu akzeptieren. „Der Weiße Berg hat schon weh getan“, blickt Streffing auf das erfolgreiche Bürgerbegehren gegen weitere Windräder vor einigen Jahren zurück.