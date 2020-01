Ausstellung über das KZ Auschwitz in der Realschule St. Martin

Sendenhorst -

Grausame Verbrechen hat die SS im Konzentrationslager Auschwitz begangen. Das wird in einer Ausstellung in der Realschule St. Martin deutlich. Gezeigt werden Fotografien, die im Auftrag der SS von der sogenannten Selektion bei der Ankunft in Vernichtungslagern entstanden sind.