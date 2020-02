Aufbruch in die Schule der Zukunft

Mit „Bildung der Zukunft für die Zukunft der Welt“, befassen sich Schülern, Eltern und Lehrer der Montessori-Gesamtschule in dieser Woche. Grundlage und Denkanstoß für die Arbeitsrunden, die sich am gestrigen Mittwoch zusammenfanden, war ein Vortrag von Margret Rasfeld aus Berlin. Die Mitbegründerin der Initiative „Schule im Aufbruch“ forderte in ihrem Vortrag die Schüler aller Jahrgänge an der Montessori-Schule auf, sich für die von der UN formulierten 17 Nachhaltigkeits-Ziele stark zu machen. Rasfeld: „Wir brauchen eine veränderte Bildung, die junge Leute ermutigt und befähigt, Probleme zu lösen.“

„Es gibt viele Möglichkeiten auch für Euch, etwas zu tun“, appellierte Margret Rasfeld an die Schüler. Und diese Möglichkeiten müssten auch im Lernbereich Schule ihren Platz finden, schloss sie an. An der Schule, die sie bis vor einiger Zeit in Berlin geleitet habe, sei ein Tag in der Woche eingerichtet worden, an dem sich die Schüler für selbst gewählte Projekte eingesetzt hätten, berichtete sie. Und dieser Raum sei ohne Probleme abseits des reinen Lehrplans und doch auch mit diesem verzahnt einzurichten, erklärte sie. „Wer keine vier Stunden in der Woche dafür findet, sollte seine Schule schließen“, lautete eine ihrer Thesen in diesem Zusammenhang. Diese Aktion sei sogar in eine Struktur eingeflossen, die „Der Frei-Day für den Lernbereich Zukunft“ genannt wird.

„Wir haben noch zehn Jahre, um zu verhindern, dass die Welt kippt“, unterstrich sie die Notwendigkeit, etwas gegen das von Menschen gemachte Ungleichgewicht zu tun. Aber: „Die wichtigen Fragen unserer Zeit sind zu komplex für zersplittertes Lernen in Stundenplänen. Wir brauchen Räume und Zeit für fächerverbindendes Lernen und zum Handeln“, fasste sie zusammen. „Habt den Mut, euch für eine Welt einzusetzen, in der ihr leben wollt.“ Die jetzige Welt des Konkurrenzdenkens sei jedenfalls nicht überlebensfähig“, lautete Margret Rasfelds abschließendes Fazit.