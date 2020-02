Sendenhorst/Albersloh. -

Von Christiane Husmann

Einen „großen“ Prinzen gibt es nicht. Aber auch so haben die Gastgeber viel Spaß, wenn die KG „Schön wär’s“ in diesen närrischen Tagen vorbeischaut. Zum Beispiel in der Realschule St. Martin und in der Ludgerusschule, wo die Gäste von den Schülern begeistert empfangen wurden.