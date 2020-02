Bertis Abgang und reichlich Prinzen

Kein Prinz? Ein Prinz? Quatsch: Jede Menge Prinzen waren am Rosenmontag in der Stadt unterwegs. Und wer grade keinen herbringen konnte, der schickte halt einen Sultan ins Rennen. Der kann ja auch regieren. Und die Truppe aus Albersloh legte noch ordentlich einen drauf: Sie hatten Hülse I. nach Sendenhorst beordert. Und der ist immerhin ein leibhaftiger König, wenn auch nur noch bis zum Sommer. Mehr geht nicht, auch nicht bei seinem Motto und dem seiner Getreuen: „Immer heiter weiter“!

In fantasievollen Verkleidungen waren viele Karnevalisten auf Achse. Foto: Josef Thesing

Und so fiel kaum ins Gewicht, dass die KG „Schön wär’s“ auch beim Höhepunkt des Sendenhorster Karnevals keinen „großen“ Prinzen beisteuern konnte. Das machte Kinderprinzessin Julina I. aber nichts aus: Sie lächelte gemeinsam mit anderen Nachwuchskarnevalisten ins zahlreich vertretene Publikum an den Straßenrändern und verteilte ordentlich Kamelle.

„Berti’s Abgang“

Was macht ein Bürgermeister, wenn er – freiwillig – nicht mehr Bürgermeister ist? Na, klar: auf einer Palmeninsel in der Sonne liegen und Longdrinks schlürfen. Was sonst? Ob Berthold Streffing, der wie in jedem Jahr ebenfalls am Straßenrand mitfeierte, genau das vorhat, muss an dieser Stelle leider offen bleiben. Die Karnevalisten jedenfalls waren gestern felsenfest davon überzeugt, dass es genau so kommt. Und „Berti’s Abgang“ machte dem Publikum viel Freude.

Den Zeitgeist im Blick

Nach Sturm und Regen am Sonntag war es gestern trotz zwischenzeitlicher Regentropfen draußen besser. Und so waren gewohnt viele Menschen unterwegs, um den Wagenbesatzungen und Fußtruppen zuzujubeln.

Den meisten am Zug Beteiligten gelang es dabei durchaus gut, den Zeitgeist zu treffen. Dass es den Bienen derzeit nicht gut geht, hatten auch die Karnevalisten nicht unberührt gelassen – und so wurde fleißig gesummt. Eine Truppe aus Albersloh hatte erkannt, dass der neue Berliner Flughafen BER wahrscheinlich nie fertig wird. Eine Lösung für dieses Problem hatte sie auch gleich mitgebracht: „Wir übernehmen!“ Man darf also gespannt sein, ob das bald etwas wird.

Und andere Gestalten, die mit einem Leih-Prinzen auf Achse waren, hatten eine Botschaft im Gepäck, die in diesen Tagen von vielen Menschen im ganzen Land mitgetragen wird: „Hass macht hässlich!“ Stimmt!