44 Briten müssen zuschauen

Nach sechs Jahren werden in Sendenhorst wieder einmal die Karten neu gemischt. Am 13. September sind die Bürger aufgerufen, einen neuen Stadtrat und einen Bürgermeister zu wählen. 13 Rats-Mandate werden direkt über die Wahlbezirke vergeben, 13 weitere gemäß den Stimmenanteilen über die Reservelisten der Parteien. Mit Wolfgang Huth , Leiter des Amtes für Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen, Umweltschutz, ist diese Zeitung einmal einen Fragenkatalog rund um die Kommunalwahl 2020 durchgegangen.

Bis wann müssen die Parteien ihre Kandidaten für die Wahlbezirke sowie die Reserveliste benannt haben?

Die Frist richtet sich nach Paragraf 15 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) NRW. Wahlvorschläge für die Wahl sind bis spätestens 16. Juli um 18 Uhr beim Wahlleiter einzureichen.

Wie viele Wahlbezirke muss eine Partei mindestens besetzten können, um antreten zu können?

Regelungen zur Mindestzahl der Wahlbezirke sind gesetzlich nicht normiert. Sofern sich für einen Wahlbezirk kein Kandidat einer Partei findet, tritt diese Partei dort nicht an.

Könnte eine (parteiunabhängige) Einzelperson in einem Wahlbezirk antreten, und wenn ja, welche Bedingungen müsste sie zuvor erfüllen?

Wahlvorschläge von Einzelbewerbern müssen von mindestens fünf Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat aufgestellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein laut KWahlG.

Könnte ein EU-Bürger gewählt werden und in den Gemeinderat einziehen?

Passiv wahlberechtigt, also wählbar, ist jeder Wahlberechtigte, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten seinen (Haupt-)Wohnsitz in der Gemeinde hat. Unter diesen Voraussetzungen wäre es auch grundsätzlich möglich, einen EU-Bürger zu wählen und in den Gemeinderat einziehen zu lassen.

Wäre ein Beschäftigter der Gemeindeverwaltung berechtigt, Wahlkandidat zu sein und gegebenenfalls in den Rat gewählt zu werden?

Beamte und Arbeitnehmer, soweit sie nicht überwiegend körperliche Arbeit verrichten oder sonst die Verwaltungsführung ihres Dienstherrn oder Arbeitgebers inhaltlich nicht beeinflussen können, können nicht der Vertretung ihrer Anstellungskörperschaft angehören.

Gibt es Altersbegrenzungen für Stadträte?

Wählbar ist jede wahlberechtigte Person, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat, „nach oben“ gibt es keine Altersgrenze für Ratsmitglieder.

Können (direkte oder über die Liste gewählte) Ratsmitglieder nach Wahl ihren Austritt aus der Fraktion erklären und allein oder als Gruppe im Rat weiterarbeiten; können sie Fraktionsstatus erlangen?

Wenn ein Mitglied die Fraktion verlässt, verliert es nicht automatisch auch seinen Sitz in den Gremien – es sei denn, dass auch das Ratsmandat niedergelegt wird. Fraktionslose Ratsmitglieder können einer Fraktion mit deren Zustimmung beitreten. Zur Bildung einer Fraktion reichen bei einem Rat unserer Größe zwei Ratsmitglieder aus.

Welche Voraussetzungen und Bedingungen müsste heute eine neu antretende Partei/Wählergemeinschaft erfüllen, um auf den Wahlzettel zu kommen?

Neu antretende Parteien/ Wählergemeinschaften müssten – nach formaler Gründung – die gleichen Anforderungen erfüllen wie die übrigen Parteien. Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk muss von mindestens fünf Wahlberechtigten des Wahlbezirks unterstützt werden, die Bewerber auf einer Reserveliste benötigen mindestens neun Unterstützungsunterschriften.

Ab wann dürfen die Parteien Wahlwerbung in Form von Plakaten und Aufstellern betreiben?

Nach der einschlägigen Rechtsprechung dürfen Bewerber sechs Wochen vor dem Wahltermin, also ab 2. August 2020, Plakatwerbung innerorts betreiben. Während der Wahlzeit ist in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude, jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.

Dürfen auch betreute Personen wählen?

Auch betreute Personen dürfen wählen. Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzt.

Welche Kriterien gelten für einen Bewerber des Bürgermeisteramts?

Gemäß Paragraf 65 der Gemeindeordnung NRW muss er/sie mindestens 23 Jahre alt sein, seinen Hauptwohnsitz in Deutschland haben – aber nicht zwingend in dem Ort, in dem er/sie kandidiert – und die deutsche Staatsbürgerschaft oder die eines anderen EU-Landes besitzen. Zudem muss er/sie die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten.

Wie sieht die Stichwahlregelung bei der Bürgermeisterwahl aus?

Eine Stichwahl findet statt, wenn keiner von mehreren Bewerbern für das Amt des Bürgermeisters mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Die Stichwahl würde voraussichtlich am 27. September unter den beiden Bewerbern durchgeführt, die bei dieser Wahl die meisten Stimmen erhalten haben oder bei Stimmgleichheit durch Losentscheid in der Sitzung des Wahlausschusses bestimmt worden sind. Bei der Stichwahl ist der Bewerber gewählt, der von den gültigen Stimmen die höchste Stimmzahl erzielt.

Wählen dürfen nur EU-Bürger, die Briten nach dem Brexit nicht mehr. Wie viele Menschen sind davon in Sendenhorst betroffen?

Die Zahl der britischen Bürger beläuft sich aktuell auf 44.