5000 Quadratmeter für Biene und Co.

Auch wenn das Thema Insektenschwund angesichts anderer aktueller Themen derzeit in den Medien nicht so präsent ist, sei es nicht weniger wichtig geworden, meint der Sendenhorster Landwirt Walter Niestert. Er bewirtschaftet mit seiner Familie, zwei Mitarbeitern und einem Auszubildenden in Sendenhorst einen Betrieb mit Milchkühen und deren Nachzucht, Schweinemast und den als Futtergrundlagen dafür erforderlichen Acker- und Grünlandflächen.

Im vergangenen Jahr, so beschreibt es der Landwirt, habe er in Sachen Blühwiesen und Insektenschutz auch erst einmal Erfahrungen sammeln müssen, sowohl in der praktischen Umsetzung als auch in der bürokratischen. Ganz praktisch habe ihm die trockene Witterung in der ersten Sommerhälfte einen Strich durch die Rechnung gemacht. Außerdem sei die Auswahl der ersten Aussaat nicht passgenau gewesen. „Sie war sehr artenreich und enthielt damit auch sehr empfindliche Pflanzen“, fasst Niestert zusammen.

Daraufhin habe er im Juni noch einmal neu eingesät. Der dann einsetzende Regen habe für einen ordentlichen Pflanzenbestand gesorgt, der bis weit in den Herbst für viele Insekten und Tieren nützlich gewesen sei, blickt er dann doch zufrieden auf die Aktion zurück, in deren Rahmen er den Paten auch zwei Termine angeboten hatte, seinen landwirtschaftlichen Betrieb kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen.

In diesem Jahr möchte Walter Niestert die Aktion erneut durchführen. Ausgeguckt hat er sich eine 5000 Quadratmeter große Fläche an der Meerstraße – an der sogenannten „Westhoffrunde“ gegenüber der städtischen Regenrückhaltebecken. Schon im vergangenen Herbst hat er vor der Fläche den Schaukasten aufgestellt, in dem Passanten Informationen über das Projekt finden können.

Pflanzenmischung aussäen

„Wenn wir genügend Paten finden, werden wir die Fläche wieder als Insektenwiese zur Verfügung stellen und dort eine angepasste Pflanzenmischung aussäen“, erklärt Niestert, der sich in diesem Jahr schon im Vorfeld mit Fachleuten ausgetauscht hat, um die passende, auch an die Region angepasste Mischung zu finden. „Die Pflanzen werden vielleicht nicht so eine reiche Blütenpracht hervorzaubern, dafür aber sinnvoller für die heimische Insektenwelt sein“, so Niestert. „Das ist ja unser eigentliches Ziel.“ Noch wächst auf der Fläche Gras als Zwischenfrucht. Das wird im April als Futter geerntet. Danach würde normalerweise Mais ausgebracht.

Wenn die Aussaat der Mischung, für die sich Walter Niestert entschieden hat, so ausfällt, dass es sinnvoll erscheint, wird die Fläche so belassen und auch im nächsten Jahr für den gleichen Zweck genutzt. Damit würde Niestert einen Wunsch der Paten aus dem Jahr 2019 erfüllen, die sich eine mehrjährige Anlage gewünscht hätten. Das allerdings könne verbindlich erst im Herbst entschieden werden.

Die Einsaat wird je nach Witterung etwa Anfang Mai stattfinden.