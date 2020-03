Ein Lächeln ist ihr Markenzeichen

„Das Ende des (Ver-)Schweigens“: So lautet das Motto der diesjährigen „Woche der Brüderlichkeit“. Die Eröffnungsveranstaltung fand am Sonntagabend auf der Tenne des Hauses Siekmann statt. Als Gastredner begrüßte Moderator Franz-Ludwig Blömer Dr. Katharina Rauschenberger vom Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt. „Der Frankfurter Auschwitz-Prozess von 1963 bis 1965 und die Aufarbeitung der NS-Verbrechen“: Unter diesem Titel beleuchtete Katharina Rauschenberger die Vorgeschichte des ersten Auschwitz-Prozesses in Frankfurt und seine gesellschaftlichen Hintergründe und Folgen.

Traditionell wurde im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung auch die „Bernhard-Kleinhans-Plakette“ verliehen. Ausgezeichnet wurden diesmal die Christlichen Krankenhaushilfen im St.-Josef-Stift.

In Abstimmung mit der Familie Kleinhans verleiht der Verein „Woche der Brüderlichkeit Sendenhorst“ seit dem Jahr 2006 jährlich diese Auszeichnung. Damit soll beispielhaftes bürgerschaftliches Engagement für Versöhnung, Toleranz und friedliches Miteinander ausgezeichnet werden.

Die Christlichen Krankenhaushilfen freuen sich über die Ehrung. Foto: Dirk Vollenkemper

Der Preisträger wird traditionell bis zur Eröffnungsveranstaltung geheim gehalten. Erst in der Laudatio, am Sonntag von Gerd Wilpert gehalten, wurde der Preisträger öffentlich gemacht. Schon bei den ersten Worten des Laudators wurde aber schnell klar, wer in diesem Jahr besonders in den Mittelpunkt gerückt werden sollte: „Wer von uns geht schon gerne als Patient ins Krankenhaus? Man hat vielleicht Angst vor der Behandlung, kommt bereits mit Schmerzen oder fürchtet sich vor bislang ungekannten Ergebnissen von Untersuchungen. Was oder wer wird einem dort begegnen? Man geht durch die Eingangstür, weiß vielleicht noch gar nicht richtig, wo man hingehen soll, sieht sich einer fremden Welt ausgesetzt, deren Gesetze und Regeln jetzt das eigene Leben für ein paar Tage oder Wochen bestimmen werden. Und hier macht es einen Riesenunterschied, ob mir am Eingang jemand freundlich entgegenkommt oder ob man sich allein im unbekannten Apparat zurechtfinden muss.“

Viel Beifall im Haus Siekmann

Unter großem Applaus auf der voll besetzten Tenne des Hauses Siekmann verkündete Wilpert: „In öffentlicher Anerkennung dieses Engagements für das Gemeinwohl, als Dank für die in 36 Jahren geleistete Arbeit und als Bestärkung für ihren weiteren Dienst verleihen wir der Christlichen Krankenhaushilfe im St.-Josef-Stift die diesjährige ,Bernhard-Kleinhans-Plakette’.“

30 Frauen kümmern sich um die neuen Patienten

Ein Großteil der mittlerweile knapp 30 aktiven „grünen Damen“ war anwesend und freute sich über die Auszeichnung. Die Frauen nahmen die Auszeichnung mit dem Lächeln entgegen, mit dem sie Tag für Tag die Patienten im Sendenhorster St.-Josef-Stift begrüßen.

Im Namen der so Gewürdigten bedankte sich Annette Mertens, von 1986 bis 2019 Leiterin der ehrenamtlichen Gruppe, und bezeichnete die Auszeichnung als einen Höhepunkt ihrer Karriere. Auch Werner Strotmeier, Vorsitzender des Kuratoriums, Dr. Ansgar Klemann, Geschäftsführer des St.-Josef Stiftes, und Detlef Roggenkemper als Pflegedirektor ließen es sich nicht nehmen, sich bei „ihren“ Damen zu bedanken. „In vielen Fragebögen zum Aufenthalt wird der Einsatz und Service der ,grünen Damen’ immer wieder sehr gut bewertet. Viele Patienten bedanken sich hierfür“, machte Roggenkemper deutlich.

Musikalisch wurde die Veranstaltung von Edelgard Baron-Krömer am Flügel und Dr. Matthias Sauerland an der Klarinette begleitet.