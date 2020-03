Vom Großbrand am 17. März 1813 erholte sich das Dorf relativ zügig. Die Gebäude wurden wieder errichtet, und die Bewohner ließen in den Jahren 1827 und 1828 an der Bergstraße ein neues Schulhaus errichtet. Und zwar von einem Zimmermeister aus Sendenhorst – und nicht von einem aus dem Dorf. Dieses war seinerzeit übrigens durch und durch katholisch.