Große Ereignisse werfen manchmal ihre Schatten voraus. Zu sehen ist das derzeit auf der Teigelkampwiese, wo im wahrsten Sinne des Wortes Platz geschaffen wird. Denn dort baut die Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus eine neue Kita.

Als die vielen Flüchtlinge kamen

Für die Einrichtung der Baustelle mussten nicht nur drei stattliche Bäume weichen, sondern auch ein besonderes Kunstwerk, das Jürgen Krass und seine Mitstreiter gemeinsam mit Flüchtlingen geschaffen hatten. Das war in dem Jahr, als Sendenhorst und Albersloh eine große Zahl von Menschen aufnehmen mussten, die auf der Wiese an der Montessori-Gesamtschule auch in inzwischen längst abgebauten Containern untergebracht waren, weil es an Alternativen fehlte.

Das Kunstwerk wurde abgeräumt und durch die Stadt gefahren. Foto: Ludwig Schmülling

Damit das auch jeder in der Stadt mitbekam, hatte das Kunstwerk den Namen „Bekanntmachung“ erhalten.

Mitarbeiter des städtischen Bauhofes haben das Kunstwerk nun abgebaut und mit ihm eine kleine Reise durch die Stadt bis zum Wallmeyer-Gelände am Westtor unternommen, das sich in städtischem Besitz befindet. Dort wird „Bekanntmachung“ einstweilen zwischengelagert.

Jürgen Krass ist aber fest entschlossen, das Kunstwerk an anderer Stelle in der Stadt wieder aufzustellen, eventuell in Zusammenarbeit mit Schülern, sagte er dieser Zeitung.