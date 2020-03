Wegen des Coronavirus’ hagelt es derzeit Absagen von größeren Veranstaltungen, die in den kommenden Tagen geplant waren. Das betrifft derzeit die für den kommenden Freitag geplante Mitgliederversammlung der Martinus-Schützen, bei der ein neuer Vorsitzender gewählt werden sollte. „Es ist natürlich schade, dass wir unsere Versammlung absagen beziehungsweise voraussichtlich auf den Herbst verschieben müssen. Aber Sicherheit geht nun mal vor“, erklärt Uwe Landau , Vorsitzender des Vereins. Auf Anraten der Behörden habe sich der geschäftsführende Vorstand am Dienstagmittag dazu entschieden, die Versammlung abzusagen. Empfohlen werde derzeit, Veranstaltungen mit mehr als 75 Personen ausfallen zu lassen, um einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken, teilt der Vorstand mit.

„ Sicherheit geht nun mal vor. Sicherheit geht nun mal vor. “ Uwe Landau, Martinus-Schützen

KFD-Mitgliederversammlung fällt aus

Ähnlich hat sich am Dienstag das Sprecherinnen-Team der KFD St. Martin entschieden. Die für den morgigen Donnerstag geplante Mitgliederversammlung im Haus Strohbücker wurde abgesagt, teilt die KFD mit. „Nach gründlicher Überlegung“ und auf ärztlichen Rat hin hat auch der DRK-Ortsverein beschlossen, das geplante Frühlingsfest für Senioren in der Aula der Realschule vorerst abzusagen. Die Einladung war zum Sonntag, 22. März, ausgesprochen worden. Ein neuer Termin werde noch bekanntgegeben, teilt Vorsitzender Heiner Hagemann mit. Das DRK-Team bittet um Verständnis für die Entscheidung, heißt es in der Mitteilung.

DRK-Frühlingsfest ist verschoben