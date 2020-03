Mit einem dreifach kräftigen Horrido begrüßte Kommandeur Kai Hauser „seine“ Ehrengarde zur Frühjahrsversammlung im Hotel „Zurmühlen“. Schriftführer Thorben Janot blickte auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres zurück, bevor der Festausschuss der Ehrengarde der Martinus-Schützen in Person von Lukas Neigenfind die kommenden Termine vorstellte.

So werden traditionell vor dem großen Schützenfest am Fronleichnamswochenende das Generalüben abgehalten und das Schützenfest mit Fähnchen aufhängen, Grün holen und Thronaufbau vorbereitet, heißt es im Bericht der Garde. Das diesjährige Ehrengardeschützenfest soll am 25. Juli auf dem Hof Hauser stattfinden. Ein gemeinsamer Ausflug steht im Laufe des Sommers ebenfalls auf dem Programm. Für die Weihnachtszeit ist eine Feier in Planung.

Feste in der Nachbarschaft

Neben den eigenen Terminen ist die Garde in diesem Schützenjahr am 23. Mai bei der Feier zum 325-jährigen Bestehen des Dolberger Schützenvereins zu Gast. Auch die Avantgarde Rinkerode wird zu deren 30-jährigem Bestehen am 11. Juli besucht.

Posten vergeben

Als nächster Punkt auf der Tagesordnung standen Wahlen zu diversen Posten in der Garde. Tobias Jönsthövel wurde für drei Jahre in den Festausschuss gewählt. Die diesjährigen Kassenprüfer sind Marian Sander und Marius Keweloh. Das Amt der Beförderungskommission wird von Robin Pecnik und Dennis Rogoschewski bekleidet. Amtsinhaber der Strafgeldkommission sind Paul Kössendrup und Julian Holz. Außerdem wurde Julian Holz in seinem Amt als Königskorporal für die kommenden zwei Jahre bestätigt.

In gemütlicher Runde ließen die Gardisten den Abend schließlich ausklingen.