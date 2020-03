Die Sonne scheint an diesem Donnerstagmorgen. Und das macht an der Kirchbergstraße nicht nur die neuen Räume heller, als sie sowieso schon sind. Eineinhalb Jahre war es ein bisschen eng in der Kita Maria Montessori, auch weil die Turnhalle als Gruppenraum mit genutzt werden musste. Nun ist viel Platz, was alle freut. Der großzügige Anbau ist fertig und bezogen.