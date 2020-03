SPD nominiert Katrin Reuscher im kleinen Kreis

Der SPD-Stadtverband hat hinter verschlossenen Türen die formalen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Katrin Reuscher die von den heimischen Sozialdemokraten getragene Bürgermeisterkandidatin ist. „Klar, dass die öffentliche Vorstellung der Kandidatin durch die SPD nicht stattfinden konnte. Das finden wir sehr schade, aber natürlich können und wollen wir kein Risiko eingehen“, erklärte nach der Mitgliederversammlung in kleiner Runde die SPD-Stadtverbandsvorsitzende Annette Watermann-Krass . „Das Interesse an unserer Kandidatin ist riesig, und wir hoffen auf einen lebendigen und spannenden Wahlkampf. Für uns ist das Rennen völlig offen.“ Und so habe die SPD bisher lediglich die formalen Voraussetzungen für die Wahl schaffen wollen. „Die Nominierung von Katrin Reuscher ist am Wochenende erwartungsgemäß einstimmig gelaufen. Das Verfahren war kurz und knapp und auf das Notwendigste begrenzt. „

Suche nach neuen Kommunikationswegen

„Öffentliche Veranstaltungen wird es in nächster Zeit nicht geben. Wir warten die weitere Entwicklung ab“, erklärte Christiane Seitz-Dahlkamp, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Rat der Stadt. Übereinstimmend suche man nun neue Formen, wie man die Kandidatin bekannt machen und mit den Bürgern ins Gespräch kommen kann. Die Medien würden dabei eine wichtige Rolle spielen.

„ Stadt: Das ist viel mehr als bebaute Umwelt allein. Stadt: Das ist viel mehr als bebaute Umwelt allein. “ Katrin Reuscher

Ihre Person und die politischen Schwerpunkte habe Katrin Reuscher bereits in mehreren früheren Veranstaltungen und Treffen vorgestellt. Als ausgebildete Stadt- und Regionalplanerin liege ihr die Stadtentwicklung besonders am Herzen. „Stadt: Das ist viel mehr als bebaute Umwelt allein. Zahlreiche soziale, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Fragen sind berührt. Lebensqualität braucht eine lebenswerte Stadt, und zwar in beiden Ortsteilen“, so die Bürgermeisterkandidatin. Dabei würden beispielsweise die Fragen zukunftsorientierter Mobilität eine Rolle spielen. Es reiche nicht, einen Zug auf die Schiene zu setzen oder nur einen Kreisverkehr zu bauen. „Wir müssen gemeinsam etwas dafür tun, wenn wir eine umweltverträglichere Mobilität wollen“, so Katrin Reuscher, für die dabei Bürgerbeteiligung ein unverzichtbarer Bestandteil sei.

Eine Stärkung umweltfreundlicher Verkehrsangebote sei ebenso eines der Ziele von Detlef Ommen, der sich im Kreis und darüber hinaus seit Jahren auch für die Bereiche Bildung und Umwelt einsetze. Auch er wurde einstimmig als Kreistagskandidat für Sendenhorst und Albersloh nominiert.

Auch Bernhard Daldrup, Bundestagsabgeordneter der SPD, sei gespannt. „Ich habe es noch nie erlebt, dass die Kandidatenwahl ohne einen Amtsinhaber in Sendenhorst und Albersloh durchgeführt wird. Jetzt haben wir einen CDU-Bewerber und eine junge und überaus engagierte Frau, die parteiunabhängig ist und als Stadt- und Regionalplanerin eine fachbezogene Ausbildung hat. Wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, darf sich Sendenhorst auf die spannendste Kommunalwahl seit Jahrzehnten freuen“, erklärte der Abgeordnete.