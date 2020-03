Außergewöhnliche Situation erfordert ungewöhnliches Handeln

Corona-Maßnahmen an der Ludgerus-Grundschule

Albersloh -

Auch an der Albersloher Grundschule herrscht Ausnahmezustand. Die Klassenräume sind leer. Das bestätigt Annette Stüer auf Anfrage dieser Zeitung. Eigentlich sei die Schule am Montag und Dienstag noch für den Übergang geöffnet, aber: „Es ist kein Kind gekommen“, so die Schulleiterin, die sich mit ihren Kolleginnen auf die kommenden Wochen vorbereitet.