Sauerkraut in Dosen ist der Renner

Albersloh -

Von Christiane Husmann

Der Alltag für die Geschäftsleite im Dorf ist derzeit nicht einfach. Sie versuchen aber, sich angesichts der Corona-Gefahr damit zu arrangieren. Und manch einer wundert sich, was im Supermarkt besonders oft gekauft wird: Toilettenpapier und Sauerkraut in Dosen. In allen Geschäften, die noch offen sind, werden Abstand und Hygiene große geschrieben.