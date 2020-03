Die Friedenskirche bleibt geschlossen

Angesichts der Corona-Krise müssen auch für die evangelische Kirchengemeinde einschneidende Maßnahmen getroffen werden, die alle Bereiche des kirchlichen Lebens betreffen. Das Presbyterium als gemeindeleitendes Gremium hat dazu einige Entscheidungen getroffen. Das teilt die Gemeinde mit.

Kirche bleibt geschlossen

Die Friedenskirche in Sendenhorst und die Nicolaikirche in Vorhelm bleiben zurzeit geschlossen. Zu festen Zeiten um 10 Uhr und um 19.30 Uhr läuten die Glocken. „Sie erinnern an den Zusammenhalt und regen an, ein Vaterunser zu beten, im Wissen, dass viele Menschen im Kirchenkreis Hamm genau zu dieser Zeit dies tun“, so die Gemeinde. So könne das Glockengeläut in einer Zeit, in der soziale Kontakte unterbleiben müssen, mit vielen anderen verbinden.

Darüber hinaus bieten Fernseh-, Radio- und Internet-Gottesdienste Möglichkeiten zum gemeinsamen Beten, Bibellesen und Singen. Auch die Jugendkirche des Evangelischen Kirchenkreises Hamm beteilige sich mit eigenen Angeboten daran.

Keine Taufen und Trauungen

Taufen und Trauungen sowie sämtliche kirchliche Veranstaltungen, die bis zum 30. April geplant waren, sind verschoben worden. Beerdigungen finden unter den engen behördlichen Vorgaben für Schutzmaßnahmen statt. Die Personenzahl ist begrenzt.

Am Sonntag sollte die feierliche Einführung des neuen Presbyteriums stattfinden. „Per Notbeschluss der Landeskirche werden nun die neuen gewählten Mitglieder ohne Öffentlichkeit auf dem schriftlichen Wege in ihr Amt eingeführt. Sobald möglich, wird eine würdige Feier nachgeholt. Presbyteriums-Sitzungen finden als Telefonkonferenz statt“, teilt die Gemeinde mit.

Die Konfirmationsfeiern könnten vorerst nicht stattfinden. Die Eltern seien informiert, dass geplant sei, diese auf zwei Wochenenden nach den Sommerferien zu verschieben. Unterricht für die Konfirmanden des jüngeren Jahrgangs erteile Pfarrer Manfred Böning per WhatsApp.

Besuche in Seniorenheimen und im Krankenhaus sind zurzeit nicht möglich. Das Pfarrer-Ehepaar Böning stehe für kurze oder ausführliche Telefon-Gespräche unter 0 25 26/9 39 39 03 und E-Mail-Kontakte unter mboening@kirchenkreis-hamm.de zur Verfügung.

Presbyterium bittet um Nachbarschaftshilfe

„Das Presbyterium bittet die Gemeindeglieder um Nachbarschaftshilfe, besonders für ältere Menschen und Risikogruppen. Hilfeangebote für diese Gruppen sollten auch per Anruf oder Post erfolgen, da gerade ältere Menschen die sozialen Medien seltener nutzen. Für eine Vermittlung stehen Pfarrerin und Pfarrer Böning zur Verfügung“, schreibt die Gemeinde. „Es schmerzt uns außerordentlich, solche einschneidenden Maßnahmen beschließen zu müssen, da uns als Kirche gemeinschaftliches geistliches Leben und soziale Kontakte ganz besonders am Herzen liegen. Wir unterstützen zugleich alle gebotenen Regelungen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und damit gefährdete Mitmenschen zu schützen“, erklärt Pfarrer Böning.