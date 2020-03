Sendenhorst -

Von Josef Thesing

Derzeit ist Pause, wie fast überall. Die Arbeiten in der Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge in zwei Räumen auf dem ehemaligen Wallmeyer-Gelände am Westtor ruhen. Im Rahmen der Ehrenamtsserie „Zeitgeschenk“ erzählt Michael Fritsche, wie es zur Gründung der Werkstatt kam und was dort gemacht wird.