Sendenhorst -

Von Josef Thesing

Die Mitgliederversammlung der Naturfördergesellschaft (NFG) musste ausfallen. Dabei gibt es viele aktuelle Projekte und Pläne. Und so erzählt Geschäftsführer Rolf Löckmann stattdessen einfach, was die NFG in jüngster Zeit gemacht hat und was sie für die nächsten Jahre so plant.