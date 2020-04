Uwe Landau schaut in den Wald an diesem späten Nachmittag. „Das ist mein schönster Platz hier“, sagt der Vorsitzende des Allgemeinen Schützenverein St. Martinus Sendenhorst. Dass das Treffen mit ihm am späten Nachmittag nach seiner Arbeit und natürlich auf Abstand im Rahmen des „GUGL“-Projekts „Zeitgeschenk“ gerade hier stattfindet, hat Landau vorgeschlagen.