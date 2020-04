Eigentlich hätte der Hegering Albersloh-Alverskirchen den „Baum des Jahres“ gerne wie in jedem Jahr gemeinsam mit vielen Freunden und Interessierten in gemütlicher Atmosphäre bei Lagerfeuer und Biwak gepflanzt. Wegen des aktuellen Versammlungsverbotes wurde aus der lieb gewonnenen Tradition in dieser Form jedoch nichts, heißt es im Bericht des Hegerings.