Sendenhorst/Albersloh -

Die Feuerwehr hatte am langen Osterwochenende in beiden Ortsteilen viel zu tun. In Sendenhorst musste sie sich zunächst um einen Kaminbrand kümmern. In der Albersloher Bauerschaft Sunger sorgte ein Nutzfeuer für Aufregung. Zudem gerieten in Sendenhorst ein Baum und in Albersloh ein Auto in Brand.